أجمل اللقطات من مباريات الخميس في الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS December 30, 2021 10:33 2:39 دقيقة شاهد أجمل 10 لقطات من منافسات فجر الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فلامينغو البرازيلي يتعاقد مع المدرب باولو سوزا 0:38 دقيقة إجراءات جديدة لحضور الجماهير في إسبانيا 0:38 دقيقة أشرف حكيمي ينضم لمعسكر أسود الأطلس 0:41 دقيقة تقارير: الزلزولي يختار اللعب للمنتخب الإسباني 0:46 دقيقة الكبير يعلن تشكيلة "نسور قرطاج" لكأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدافعه التونسي معلول 0:45 دقيقة بلماضي يؤكد سعي "الخضر" للدفاع عن لقب الـ"كان" 0:31 دقيقة رابطة الـ"NBA" تؤجل مباراة سبيرز وميامي 0:31 دقيقة "كورونا" يضرب أتليتيكو مدريد 0:46 دقيقة الزلزولي ينضمّ لقائمة المصابين بكورونا في برشلونة