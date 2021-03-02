وأفاد ترافيس شلينك رئيس عمليات السلة في النادي في بيان أنّ الجميع "يريدون شكر لويد على عمله وتفانيه ليس فقط مع فريق هوكس، بل أيضاً إلى جانب مدينة أتلانتا".

وتابع: "لدينا توقعات كبيرة لفريقنا على أرض الملعب ونعتقد مع قيامنا بهذا التبديل الآن، سيكون بإمكاننا خوض القسم الثاني من الموسم بقوة أكبر".

وفي وقت يبحث أتلانتا حالياً عن خلف لبيرس، نقلت شبكة "إي اس بي ن" الأميركية أنّه من المرجح أن يعيّن مدرب إنديانا بايسرز السابق نايت ماكميلان والذي كان مساعداً له في الفريق، مدرباً موقتاً.

وتردت نتائج أتلانتا في القسم الأول من الموسم حيث لم ينجح في الفوز سوى بـ 14 مباراة مقابل 20 خسارة، في حين لا يبدو قادراً على التأهل إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" التي يغيب عنها منذ 2017.