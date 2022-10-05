وتقام المباراة الأولى يوم غدٍ الخميس 6-10-2022 الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهي منقولة في بث مباشر على قناة beIN SPORTS 6، علماً أن الاستديو الخاص للمباراة سينطلق في الساعة 6:30 مساءً.

وستكون أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف مباريات لفرق "NBA"، بعد توقيع اتفاقية بين رابطة الدوري ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تسري في 2022 وتستمر لسنوات مقبلة.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً إقامة دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور NBA" في مدارس دولة الإمارات والذي انطلق بالفعل في شباط/فبراير، إلى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وكان ميلووكي باكس توج في 2021 بطلاً للدوري بعد 50 عامًا من الابتعاد عن منصة التتويج، وهو سيلعب في أبوظبي للمرة الثالثة في مباريات خارجية منذ قدوم نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد الأولى عام 2015 في لندن بمواجهة نيويورك نيكس، والثانية في باريس عام 2020 امام تشارلوت هورنتس.