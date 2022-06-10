آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 15:48 1:10 دقيقة حذر نجمُ بوسطن سيلتيكس المخضرم آل هورفورد زملائه من الثقة التي تخلفها أفضلية الأرض والجمهور، مشدداً على ضرورة التركيز. مقابلات بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 9:00 دقيقة إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها 0:50 دقيقة لجنة التحقيق تفشل في الاستعانة بالكاميرات 2:36 دقيقة إنتر يدخل الميركاتو بقوّة 3:31 دقيقة ضغوط كبيرة على مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال 0:55 دقيقة ماذا قال غاتوزو بعد تعيينه مدربًا لفالنسيا ؟ 1:44 دقيقة موسم استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول 0:35 دقيقة كامبوس مستشارًا رياضيًّا لنادي باريس سان جيرمان 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك