NBA: يوكيتش يُعيد ناغتس إلى سكة الانتصارات

وفرّط ناغتس بتقدم كبير وصل إلى 17 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وكان يوكيتش أفضل مسجّل لناغتس بـ 26 نقطة مع 22 متابعة، وأضاف إليه ويل بارتون 17 نقطة وأوستن ريفرز ومونتي موريس 12 نقطة لكل منهما، ليتفادى ناغتس الخسارة.

وكان إيريك بليدسو وبراندون بوسطن أفضل مسجّلين لكليبرز بـ 18 نقطة لكل منهما. كذلك، سجّل الكرواتي إيفيتسا زوباتس 17 نقطة مع 11 متابعة.

ويحتل دنفر المركز السادس في المنطقة الغربية بـ 16 انتصارًا و16 خسارة، بينما بتقدم عليه كليبرز بمركز واحد مع 17 انتصارًا و16 خسارة.

من جهة أخرى، عاد جيمي باتلر بعد غياب لثماني مباريات بسبب الإصابة وقاد ميامي هيت إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 93-83.

وأحرز باتلر 17 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3 كرات مسروقة في لقاء غاب عنه زميله صانع الألعاب كايل لوري بعد دخوله السبت في بروتوكولات فيروس كورونا.

وتواجه جميع فرق الدوري معضلة الإصابات المتزايدة نتيجة الضغط على اللاعبين المُعافين وسط تفش كبير للمتحور الجديد لكوفيد-19، "أوميكرون"، مما فرض موجة غيابات بالجملة.

ونجح ستة لاعبين فقط من ماجيك بتجاوز بروتوكول كوفيد-19 الأحد، فيما غاب ستة لاعبين آخرين بسبب الإصابات.

وقال مدرب ماجيك جمال موسلي "تتوقع ما لا يمكن توقعه".

وعزّز هيت موقعه في القسم الشرقي حيث يحتل المركز الرابع بـ 21 فوزًا و13 خسارة، بينما يقبع ماجيك في المركز 14 ما قبل الأخير بـ 7 انتصارات فقط مقابل 27 خسارة.

لافين يقود بولز

وفي شيكاغو، حقّق بولز بقيادة زاك لافين العائد بعد غيابه بسبب كوفيد الفوز على حساب إنديانا بايسرز 113-105.

سجّل لافين 32 نقطة وأضاف ديمار ديروزن 24 نقطة لشيكاغو الذي تقدم في أغلب فترات المباراة لينتزع فوزه الثالث تواليًا.

ولم يخض لافين أي مباراة منذ 11 الشهر الحالي.

وقال لافين "هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن. الجميع في الدوري والعالم يتعاملون مع الأمر حاليًا، لذلك لا ألعب دور الضحية في هذا الشأن".

وواصل بولز تضييق الخناق على بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية، حيث يحتل المركز الثاني بـ 20 فوزًا و10 هزائم بينما أفسدت الخسارة على بايسرز فرصة الاقتراب من المراكز الثمانية الأوائل حيث يحتل المركز 13 بـ 14 إنتصارًا و20 خسارة.

وفي كليفلاند، اكتسح كافالييرز ضيفه تورونتو رابتورز 144-99 وذلك في المباراة الأولى للفريق الكندي منذ 18 كانون الثاني/ديسمبر بعدما أرجئت ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب بروتوكول كوفيد-19.

وكان كيفن لوف وداريوس غارلاند أفضل مسجّلين للفريق الفائز بـ 22 نقطة لكل منهما.

وقال مدرب تورونتو نيك نورس قبل المباراة "لم نقم بأي شيء من مباراتنا الأخيرة" في الإشارة إلى صعوبة التحضير وسط موجة الغيابات بسبب كوفيد.

وفي واشنطن، تألق لاعب فيلالفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد مع 36 نقطة و13 متابعة وقاد فريقه إلى الفوز على ويزاردز الذي غاب عنه هدّافه برادلي بيل بسبب كورونا، بنتيجة 117-96.

كما تغلب ممفيس غريزليز بعد بداية بطيئة على مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 127-102.

