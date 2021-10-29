NBA: يوتا جاز يواصل انطلاقته المثالية

وليس من قبيل الصدفة أن يقدّم يوتا هذه المستويات بعد أن كان أفضل فريق في الدوري المنتظم الموسم الفائت قبل خروجه من نصف نهائي المنطقة الغربية.



وقدّم يوتا أداء جماعيًا مميزًا، إذ حقّق خمسة لاعبين ما بين 14 و19 نقطة في المباراة، كان أفضلهم الكراوتي بويان بوغدانوفيتش، فيما أضاف الفرنسي رودي غوبير 16 نقطة و14 متابعة، ووصل لاعبان آخران أقله إلى عتبة العشر نقاط.

وواصل نيويورك نيكس عروضه القوية غير المتوقعة هذا الموسم بفوز صعب على بولز 104-103.

وسيطر نيكس على غالبية فترات اللقاء بقيادة كيمبا ووكر (21 نقطة)، أر جاي باريت (20) وجوليوس راندل (13 نقطة، 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة)، قبل أن تحتدم المنافسة في الدقائق الأخيرة.

إذ حقق بولز عودة قوية مسجلاً 12 نقطة من دون ردّ لمنافسه، بقيادة زاك لافين الذي أنهى المباراة مع 25 نقطة، إلا أنها لم تكن كافية لتفادي الخسارة الأولى هذا الموسم.

أهدر ديمار ديروزان محاولة من المسافة المتوسطة مع نهاية الوقت كانت لتمنح الفوز لبولز.

تحسّر على الكرة الضائعة بعد الخسارة علمًا أنه سجل 20 نقطة في اللقاء "لم أتوقع حقًا أن أكون في وضعية مريحة عند التسديد. تسرّعت قليلاً. إنه شعور سيئ، خصوصاً بعدما كافح الفريق لتحقيق الفوز. أردت تسجيلها لأجلهم ولكن لا يمكنك أن تنجح في كل تسديدة".

وأضاف ديريك روز 12 نقطة و10 للفرنسي إيفان فورنييه، فيما سجل نيكولا فوتشيفيتش 22 نقطة للخاسر.

مورانت يسقط ووريرز



في سان فرانسيسكو، سجل جا مورانت 30 نقطة لممفيس غريزليز الذي عاد من تأخر ليلحق الهزيمة الأولى بووريرز هذا الموسم 104-101.

وبدا غولدن ستايت في طريقه إلى فوز جديد بعد أن سجّل 37 نقطة في الربع الأوّل وابتعد بفارق 19 باكرًا في الثاني.

ولكن بعد أن أنهى ممفيس الشوط الأول متأخرًا 55-45، قاده مورانت بأداء رائع قبل أن يخطفوا الفوز بعد التمديد.

أضاف ديزموند باين 19 نقطة وجارين جاكسون 15 والنيوزلندي ستيفن آدامز 12 من جانب الفائز.

كان المتألق هذا الموسم ستيفن كوري الأفضل من جهة الخاسر مع 36 نقطة، إلا أن نجاعته الهجومية خفتت في الربع الأخير بفضل الأداء الدفاعي الرائع لممفيس.





