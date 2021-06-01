NBA: ويزاردز يرجئ تأهل سيكسرز ويوتا يقترب

وحقق وستبروك تريبل دابل مع 19 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف برادلي بيل 27 نقطة ليقودان ويزاردز للفوز.

وهذه الـ"تريبل دابل" رقم 12 لوستبروك في الادوار الاقصائية ليتقدم الى المركز الثالث في تاريخ الدوري خلف ماجيك جونسون وليبرون جيمس، فيما تجاوز بيل عتبة الالف نقطة في الـ"بلاي اوف" في مسيرته.

وقال بيل بعد الفوز "لم أتأخر أبدًا 3-صفر (في السلسلة) لذا سيكون من المخزي ان نخرج من دون اي فوز".

خسر فيلادلفيا جهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد بسبب اصابة في الركبة في الربع الأول بعدما سقط في طريقه إلى السلة، ليكتفي بثماني نقاط بعد ان سجل 36 في الفوز في المباراة الثالثة. فيما فشل سيكسرز في مسعاه لختم سلسلة نظيفة بأربع مباريات دون رد للمرة الأولى منذ إقصائه ميلووكي باكس في العام 1985.

وتبدو المهمة صعبة على ويزاردز الذي يتوجه إلى فيلادلفيا الاربعاء للمباراة الخامسة، إذ ما من فريق في الـ"NBA" نجح في تعويض تأخره بثلاث مباريات في السلسلة.

في ممفيس، سجل دونوفان ميتشل 30 نقطة مقابل 13 للفرنسي رودي غوبير من اصل 17 له في الأمسية خلال الربع الثالث وحده، ليقودان يوتا جاز للفوز على غريزليز في المنطقة الغريبة.

أضاف الفيليبيني-الأميركي جوردان كلاركسون 24 نقطة و13 للصربي بوغدان بوغدانوفيتش و11 لمايك كونلي.

فيما كان جا مورانت الأفضل من جانب الخاسر مع 23 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف كل من جارين جاكسون وديلون بروكس 21 نقطة.

ستكون الفرصة سانحة لجاز لحسم الأمور في المباراة الخامسة في سالت لايك سيتي الأربعاء.



شكوك حول مشاركة ديفيس ضد صنز

من جهة أخرى، تحوم شكوك حول مشاركة النجم أنتوني ديفيس مع حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز في المباراة الخامسة ضد فينيكس صنز.

قال مدرب الفريق فرانك فوغل إن الاطباء "عاينوا ديفيس الاثنين وسيخضع للفحوص مجددًا الثلاثاء قبل المباراة مساء في اريزونا".

عانى ديفيس من اصابة في أعلى الفخذ في المباراة الرابعة التي خسرها الفريق 100-92 وغاب عن الشوط الثاني ليعادل صنز السلسلة 2-2، علمًا انه يعاني ايضًا من التواء في الركبة.

غاب ديفيس عن 30 مباراة هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات، بما فيها مشاكل في ربلة الساق وكعب القدم. في أربع مباريات ضد صنز، حقق ديفيس معدّل 21,8 نقطة و8 متابعات.

كما سيأمل ليكرز استعادة جهود كنتافيوس كالدويل-بوب بعد الاصابة.