NBA - ليكرز يتعاقد مع دارفين هام للإشراف عليه

وأفاد ليكرز أن هام الذي عمل كمساعد لمدرب ميلووكي باكس، انضم إلى النادي بعقد لأعوام عدة.

ولعب ابن الـ48 عاماً دوراً مؤثراً الموسم الماضي بجانب المدرب مايك بودنهولزر الذي قاد باكس إلى لقب الدوري.

وسيحل هام بدلاً من فرانك فوغل الذي أقيل من منصبه في نيسان/أبريل بعد موسم كارثي فشل خلاله ليكرز حتى في التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، رغم تعاقده مع النجم الكبير راسل وستبروك ليلعب بجانب ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

وبدأ الحديث منذ الشهر الماضي عن التعاقد مع هام، وقد أفادت وسائل إعلام عدة بأنه وافق على عقد لأربعة أعوام.