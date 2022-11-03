NBA - فوز سابع توالياً لباكس

ويتربع باكس، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي هزيمة منذ مطلع منافسات الموسم الحالي في "أن بي آيه"، على صدارة المنطقة الشرقية.

وأضاف أنتيتوكونمبو إلى إجمالي نقاطه، 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة و5 سرقات في لعب جماعي دفاعي بمواجهة هجوم بيستونز، في حين لعب زميله جرو هوليداي دوراً هجومياً حاسماً مع 26 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية.

وآزرت جماهير ملعب "فايسرف فوروم" فريقها باكس الذي تقدم بفارق كبير في الربع الأخير، ليصل إلى 33 نقطة قبل نهاية المباراة.

وساهم كل من جوردان نورا وبروك لوبيز وبوبي بورتيس بـ 12 و11 و10 نقاط توالياً، في حين كان أفضل المسجلين عند الفريق الخاسر صادق باي مع 22.

وفي كليفلاند، عاد داريوس غارلاند من إصابة أبعدته عن الملاعب خمس مباريات ليقود فريقه كافالييرز إلى انتصاره السادس توالياً بفوز مثير بفارق نقطة على بوسطن سلتيكس 114-113 بعد التمديد.

"من الجيد أن أعود"

وسجل غارلاند 29 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و5 متابعات، في حين أثبت دونوفان ميتشل فعاليته لفريقه مرة جديدة مع 25 نقطة، منها 11 في اللحظات الحاسمة للوقتين الأصلي والإضافي.

وقال غارلاند الذي قاد فريقه لفوزه السادس مقابل هزيمة "خرجنا بقوة في الدقائق الخمس الأخيرة وسعداء لأننا حققنا الفوز".

وأضاف "بعد أن نجحت في التسديدة الأولى شعرت أنني بحالة جيدة، لم تؤثر عيني عليّ أو على أي شيء آخر. من الجيد أن أعود".

إثارة في لوس أنجليس



وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، سجل ديجونتي موراي 36 نقطة في فوز فريقه أتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 112-99.

وفي لوس أنجليس، حقق ليكرز فوزه الثاني توالياً هذا الموسم بعد سلسلة من خمس هزائم وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز 120-117 بعد التمديد.

ولعب مات راين دور المنقذ للفريق الفائز بتسجيله ثلاثية التعادل 111-111 مع صافرة النهاية، فارضاً التمديد، في حين كان لوني ووكر أفضل المسجلين لليكرز مع 28 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس 20 لكل منهما.

وفي بقية المباريات فاز تورونتو رابتورز على سان أنتونيو سبيرز 143-100 ودالاس مافريكس على يوتا جاز 103-100 وممفيس غريزليز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-106.