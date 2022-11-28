NBA - فوز ثلاثي المقدمة في الشرقية سلتيكس وباكس وكافالييرز

في بوسطن، قاد جايلن براون بنقاطه الـ36 سلتيكس للفوز 130-121 على ويزاردز، هو الثالث على التوالي لمتصدر الدوري ( 16 فوز-4 هزائم) منذ سقوطه في شيكاغو الاثنين الماضي.

سجل سبعة لاعبين أكثر من 10 نقاط في صفوف وصيف الموسم الماضي رغم غياب هدافهم الثاني جايسون تايتوم لإصابة في كاحله.

في ميلووكي، تفوق باكس 124-115 على مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بفضل عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أفضل مسجل في المباراة مع 30 نقطة، 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وساهم زميله غرايسون ألين بـ25 نقطة و5 تمريرات حاسمة، مسجلا 7 ثلاثيات ناجحة من أصل 8.

عزز باكس سجله إلى 14-5 في الوصافة فيما لم يتمكن دونتشيتش مع نقاطه الـ27 من تجنيب مافريكس خسارة رابعة تواليًا.

وتفوق كافالييرز على مضيفه ديترويت بيستونز 102-94 بقيادة دونوفان ميتشل صاحب الـ32 نقطة و20 من إيفان موبلي.

أما ممفيس غريزليز، ثالث المنطقة الغربية، عانى في فوزه على مضيفه نيويورك نيكس في ماديسون سكوير غاردن 127-123.



وحقق حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فوزه الثاني خارج أرضه هذا الموسم 137-114 على مينيسوتا تمبروولفز بفضل نجمه ستيفن كوري الذي كان قريبًا من تريبل دابل 25 نقطة، 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

قام ووريرز بانطلاقة صاروخية للمباراة وأنهى الربع الأول متقدمًا 47-27 ليحقق للمرة الأولى هذا الموسم ثلاثة انتصارات تواليًا ليصبح سجله إيجابيًا مع 11 انتصارًا و10 هزائم.

وفي بقية المباريات فاز لوس أنجليس كليبرز على إنديانا بايسرز 114-100 وميامي هيت على أتلانتا هوكس 106-98 وممفيس غريزليز على نيويورك نيكس 127-123 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 133-103 وبروكلين نتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-97.