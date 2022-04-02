NBA - غريزليز يُسقط صنز



وسجل ديلون بروكس 30 نقطة ليلعب الدور الأساسي في الفوز السابع توالياً لغريزليز، معوضاً افتقاد الأخير لخدمات نجمه الأول جا مورانت، ديزموند باين، ستيفن أدامز، جارين جاكسون وتايوس جونز بسبب الإصابة.

ورغم الغيابات، دخل غريزليز، الضامن تأهله إلى الأدوار الإقصائية على غرار صنز الذي يتصدر ترتيب المنطقة الغربية مباشرة أمام مضيفه، إلى الربع الأخير وهو في المقدمة بفارق نقطة، ثم وسّعه إلى 14 مع الوصول إلى منتصفه.

لكن صنز عاد من بعيد وقلّص الفارق حتى 5 نقاط إثر ثلاثية من ديفن بوكر قبل 56 ثانية على النهاية، قبل أن يردّ بروكس باختراق موفق انتزع على إثره خطأ أيضاً وترجم الرمية الحرة بنجاح، ليقضي على طموح الضيوف في تجنب خسارة المباراة التي وصل فيها سبعة من لاعبي غريزليز إلى 10 نقاط أو أكثر.

"يا له من انتصار لا يُصدّق"



وفي مواجهة قد تكون "بروفة" محتملة لنهائي المنطقة الغربية، أنهى بوكر اللقاء كأفضل مسجل في صفوف صنز، الضامن صدارته للموسم المنتظم، برصيد 41 نقطة وأضاف ميكال بريدجز 18.

وكانت الفرص الثانية من خلال المتابعات الهجومية مفتاح تفوق غريزليز بعدما منحته 30 نقطة، فيما سجّل ضيفه نقطتين فقط من فرصه الثانية وسبع من الهجمات المرتدة الناجمة عن خسارة الكرة (تورن أوفر) مقابل 24 لأصحاب الضيافة.

وكان مدرب غريزليز تايلور جنكينز سعيداً جداً بما شاهده الجمعة من فريقه، قائلاً "يا له من انتصار لا يُصدّق. بغياب لاعبين عن التشكيلة، نجح آخرون في التعويض وخلقوا فرصاً استفادوا من أغلبها".

وكان زيايري وليامس (19 نقطة) وديانتوني ميلتون (17) من أفضل لاعبي غريزليز بعد بروكس، مؤكدين بذلك أن الفريق في جاهزية تامة لخوض الأدوار الإقصائية.

سقوط ليكرز رغم عودة جيمس وديفيس



ورغم تعافي "الملك" ليبرون جيمس والنجم الآخر أنتوني ديفيس من الإصابة وعودتهما إلى الفريق، تعرّضت آمال لوس أنجليس ليكرز بخوض الـ"بلاي أوف" لضربة أخرى بخسارته أمام نيو أورليانز بيليكانز 111-114.

ويتقهقر ليكرز في المركز الحادي عشر ضمن ترتيب المنطقة الغربية، أي خارج المراكز المؤهلة للملحق والمخصصة لأصحاب المراكز من 7 إلى 10، فيما يتأهل الستة الأوائل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف".

ويتخلف ليكرز بفارق مباراة عن سان أنتونيو سبيرز العاشر الذي تغلب الجمعة على بورتلاند ترايل بلايزرز 130-111.

وبعد غياب عن المباراتين الماضيتين بسبب التواء في الكاحل، عاد جيمس إلى الفريق وسجل 21 من نقاطه الـ38 في الربع الثالث ليمنح فريقه التقدم 87-86.

لكنه اكتفى بنقطتين في الربع الأخير، ما فتح الباب أمام بيليكانز الذي تألق في صفوفه سي دجاي ماكولوم (32 نقطة) وبراندون إينغرام (29)، في حسم المباراة التي كان بالإمكان أن تمتد لشوط إضافي لو نجح جيمس في محاولة ثلاثية في الثانية الأخيرة.

وفي أول مباراة له بعد غياب منذ 16 شباط/فبراير بسبب إصابة في القدم، قدّم ديفيس مباراة جيدة جداً بتسجيله 23 نقطة مع 12 متابعة لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريق المدرب فرانك فوغل الهزيمة.

وقال فوغل بعد اللقاء "المسألة بسيطة، هم سجلوا نقاطاً أكثر منا"، معرباً عن امتعاضه من عدم قدرة فريقه على إنهاء الأمور في الوقت الحاسم بعدما كان متقدماً بفارق خمس نقاط قبل 5.07 دقيقة على النهاية.



وفي المباريات الأخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على ميلووكي باكس 153-119 وبوسطن سلتيكس على إنديانا بايسرز 128-123 ومينيسوتا تمبروولفز على دنفر ناغتس 136-130 وديترويت بيستونز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-101 وساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس 122-117 وتورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 102-89 وواشنطن ويزاردز على دالاس مافريكس 135-103.