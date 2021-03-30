NBA: "تريبل - دابل" لوستبروك وهاردن يشعان في أمسية الأرقام القياسية

في المباراة الأولى، وعلى ملعب "كابيتال وان أرينا" حقق يستبروك 35 نقطة و21 تمريرة حاسمة، هي الأعلى في مسيرته، و14 متابعة وقاد فريقه للفوز على ضيفه بايسرز 132-124.

وهي الـ "تريبل - دابل" الـ 162 في مسيرة ويستبروك، والـ 16 بقميص ويزاردز، محققا رقما قياسيا في موسم واحد خلال 38 مباراة فقط خاضها مع فريقه الجديد.

ولم يتكفِ ويستبروك بكونه اللاعب الوحيد ينهي 3 مواسم توالياً مع "تريبل - دابل"، أو حامل الرقم القياسي في هذا الانجاز في موسم واحد (42)، بل بات ثالث لاعب في تاريخ الـ "NBA" يحقق "تريبل - دابل" مع 30 نقطة أو أكثر و10 متابعات أو أكثر و20 تمريرة حاسمة أو أكثر.

قبله، وحدهما أوسكار روبرتسون وإيرفين "ماجيك" جونسون نجحا في تحقيق هذاالانجاز، الأول مع فريقه ميلووكي باكس أمام شيكاغو بولز في عام 1961 (32-15-20) والثاني مع لوس أنجليس ليكرز أمام فيلادلفيا في عام 1988 (32-11-20).



"أنا فخور كقائد"

قال ويستبروك (32 عاماً)الفخور بإنجازه "أنا فخور كقائد في المساهمة بجعل رفاقي أفضل. ساعدني الجميع هذه الأمسية في تسديدة الكرة وجعلها تتحرك باستمرار".

وتابع "قررت أن أخوض المباراة بعدائية والتأكد من تمهيد الطريق لرفاقي كما كنت افعل طوال الموسم، والتأكد من أنهم سيشعرون بالثقة قبل خوض الرابع الرابع".

وأردف "عندما حلّ (الربع) الرابع، حان الوقت لتولي المسؤولية".

وأضاف للفائز الياباني روي هاشيمورا 26 نقطة، فيما سجل 6 لاعبين 10 نقاط أو أكثر.

وهو الفوز الثاني توالياً لويزاردز وتقدم للمركز الـ 12 في المنطقة الشرقية (17-28)، خلف تورونتو رابتورز الذي خسر للمباراة الثالثة تواليا أمام ديترويت بيستونز 104-118.

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس أفضل المسجلين عند بايسرز مع 35 نقطة، إلى جانب 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

"قادر على إخراجهم من قبعة كل أمسية"

في نيويورك، سجل هاردن 38 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة والتقط 11 متابعة، في مباراة الفوز على الضيف مينيسوتا تمبروولفز 112-107.

وهي الـ "تريبل - دابل" الـ 12 لهاردن في 32 مباراة فقط مع نتس، متساويا مع نجم الفريق السابق جايسون كيد صاحب الرقم القياسي لهذا الانجاز في موسم واحد، وقد حققه مرتين لكنه احتاج إلى 80 و51 مباراة توالياً.

قال مدرب نتس الكندي ستيف ناش عن هاردن "إنه قائدنا. نجح في تحقيق "تريبل - دابل"... وهو أمر لا يجب وضعه ضمن خانة المضمون مسبقاً، ولكننا نميل لتكرار ذلك، لأنه قادر على إخراجهم من قبعة كل أمسية".

وأضاف كايري إيرفينغ، الغائب عن صفوف بروكلين في المباريات الثلاث الأخيرة لأسباب شخصية، 27 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة و3 خطف للكرة وصدة أمام صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم تمبروولفز (11-36).

ومقابل عودة إيرفينغ، استمر غياب كيفن دورانت عن بروكلين والذي سيمتد لفترة أسبوع على الاقل بسبب عدم تعافيه من اصابة في أوتار الركبة.

وعزز بروكلين نتس وصافة المنطقة الشرقية مع 32 فوزاً و15 خسارة، مقابل 32 فوزاً و14 هزيمة للمتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وفي يوتا، قاد الفرنسي رودي غوبير بتسجيله 18 نقطة و17 متابعة و4 صدات فريقه يوتا جاز للفوز على كليفلاند كافالييرز 114 - 75، معززاً أفضل سجل في الدوري وصدارته للمنطقة الغربية مع 35 فوزاً و11 هزيمة.

وساهم دونافان ميتشل مع 19 نقطة ومايك كونلي مع 18، بالفوز الخامس توالياً ليوتا الذي دفع مدربه بـ 15 لاعباً إلى أرض الملعب، سجل منهم 14 في واقعة نادرة الحدوث.

وعلى غرار يوتا، تابع لوس أنجليس كليبرز سلسلة انتصاراته محققا فوزه السادس توالياً على حساب ميلووكي باكس 129 - 105، رافعاً رصيده في المركز الثالث في المنطقة الغربية إلى 32 فوزاً مقابل 16 هزيمة.

وبرز في صفوف الفائز ماركوس موريس مع 25 نقطة، فيما أضاف كواهي لينارد 23 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

ورد نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكومبو على ثنائي كليبرز بتسجيله 32 نقطة لم تحل دون خسارة فريقه.

وفاز ميامي هيت على نيويورك نيكس 98-88، بفضل 27 نقطة من جيمي بوتلر، فيما أضاف بام أديبايو 20 نقطة و17 متابعة.

وكان يوليوس راندل أبرز المسجلين عند الخاسر مع 22 نقطة.

ويحتل هيت المركز الثامن في المنطقة الشرقية متساويا مع بوسطن سلتكس (23-24)، الخاسر أمام نيو أورليانز بيليكانز 109 - 115.

سجل للفائز الشاب زيون وليامسون 28 نقطة إلى جانب 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة و4 خطف للكرة، فيما أضاف براندون إنغرام 25 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

