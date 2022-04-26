NBA - بوسطن أول المتأهلين على حساب نتس



سجل جايسون تايتوم 29 نقطة ليقود بوسطن للفوز على حساب زملاء كيفن دورانت، علمًا أن الأخير أحرز 39 نقطة في المبارة لم تكن كافية للفريق.

وقدم بوسطن أداء متوازنًا بين الهجوم والدفاع وتقدم من بداية المباراة حتى نهايتها عندما حاول بروكلين القيام بعودة ولكنها جاءت متأخرة.

قال تايتوم الذي خرج من المباراة قبل دقيقتين بسبب الأخطاء "كنا ندرك من نواجه، نعرف أنه فريق موهوب جدًا وكنا ندرك أن المعركة ستكون شرسة".

وتابع "انتهت السلسلة 4-صفر ولكن كل مباراة كانت متوازنة وصعبة. آمنّا بأنفسنا وخضنا كل مباراة على حدة ولم نفرط بالثقة".

كان تايتوم واحدًا من خمسة لاعبين في بوسطن تجاوزوا عتبة العشر نقاط، إذ أضاف جايلن براون 22 مقابل 20 لصانع الألعاب ماركوس سمارت و11 تمريرة حاسمة.

سجل غرانت وليامس أربع ثلاثيات من مقاعد البدلاء منهيًا المباراة مع 14 نقطة مقابل 13 لآل هورفورد.

ويلتقي بوسطن في نصف نهائي الشرقية حامل اللقب ميلووكي باكس أو شيكاغو بولز علمًا أن الأول يتقدم 3-1 في السلسلة.

وبعد أن بدا قبل انطلاق الموسم أن نتس سيكون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لم يقدم الفريق المستويات المتوقعة، لاسيما بسبب الإصابات والقوانين التي منعت كايري إرفينغ غير الملقّح ضد فيروس كورونا من خوض المباريات البيتية قبل أن يعود في وقت متأخر بالإضافة إلى رحيل جيمس هاردن المفاجئ إلى فيلادلفيا.

أما بوسطن الذي كان في شباط/فبراير في المركز التاسع الذي لا يؤهل مباشرة إلى الأدوار الاقصائية، قام بانتفاضة وأنهى الموسم المنتظم في وصافة منطقته.

بينما حقق دورانت أفضل رصيد له في المباريات الأربع، اكتفى إرفينغ بـ20 نقطة وخمس تمريرات حاسمة بالإضافة إلى 23 نقطة من سيث كوري.

قال دورانت بعد الخروج "يجب أن نثني على سلتيكس، إنهم فريق رائع. لديهم فرصة للقيام بأشياء رائعة فيما يتبقى من البلاي أوف. هناك العديد من العوامل التي أدت إلى خسارتنا، ولكنهم كانوا الفريق الأفضل".

تورونتو يفاجئ سيكسرز



في فيلادلفيا، فاجأ تورونتو رابتورز مضيفه سفنتي سيكسرز وحرمه من حسم التأهل بفوزه عليه 103-88 مقلصًا تقدم الأخير إلى 3-2 وفارضًا مباراة سادسة في كندا.

وكان رابتورز، بطل العام 2019، تأخر 3-صفر في السلسلة قبل أن يقوم بعودة رائعة.

وكان واضحًا معاناة الكاميروني جويل إمبيد، لاعب سيكسرز، من إصابة في الإبهام التي تم تشخيصها على أنها تمزق في الرباط واكتفى بعشرين نقطة، علمًا أن معدله في الموسم هو 30 في المباراة الواحدة.

كما اكتفى جيمس هاردن بـ15 نقطة مقابل 12 لتايريز ماكسي.

وتألق رابتورز منذ بداية المباراة حيث تقدم في النتيجة من الربع الأول وحافظ على تفوقه حتى النهاية.

وكان الكاميروني الآخر باسكال سياكام الأفضل في تورونتو مع 23 نقطة، فيما أضاف كل من البريطاني أو جي أنونوبي وغراي ترنت جونيور 16.

وقلّل مدرب تورونتو نيك نورس من الكلام أن الزخم الآن مع فريقه "ربما هذه هي الحال ولكن الأمر ليس مهمًا. نلعب مجددًا الخميس وعلى الجميع أن يقاتل بشراسة".

في دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة ليقود مافريكس للفوز 102-77 على يوتا جاز ويتقدم 3-2.

أضاف 13 متابعة وخمس تمريرات حاسمة فيما دعمه جايلن برونسون مع 24 نقطة ودوريان فيني-سميث مع 13، ليصل الفارق لدالاس الذي تقدم من بداية المباراة حتى النهاية، في إحدى المراحل إلى 33 نقطة.

كان جودان كلاركسون الأفضل في يوتا مسجلا 20 نقطة قادمًا من مقاعد البدلاء.