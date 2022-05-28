English
العربية
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA - باتلر يقود ميامي إلى فرض مباراة سابعة أمام بوسطن

من قبل

سجّل جيمي باتلر أعلى رصيد له في الأدوار الإقصائية (47 نقطة) وقاد ميامي هيت إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 111-103، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، فارضاً مباراة سابعة حاسمة على بطاقة نهائي الدوري.

Reuters

وبتعادل سلسلة نهائي الشرقية 3-3، ستكون مباراة الأحد في ميامي فاصلة على مقعد النهائي الذي بلغه غولدن ستايت ووريرز بتخطيه دالاس مافريكس 4-1 في نهائي الغربية.

قال باتلر "ندرك ما هي قدراتنا. علينا التقدم خطوة والفوز في المباراة السابعة".

تابع "كنا نعرف أنه يتعين علينا القدوم إلى هنا وتحقيق الفوز. نعرف أيضاً أننا سنفوز في المباراة التالية".

وينطلق نهائي الدوري الخميس المقبل في سان فرانسيسكو.

وسجل باتلر 16 من 29 محاولة ميدانية، 4 من أصل 8 من وراء القوس و11 من 11 رمية حرة في 46 دقيقة من أصل 48 أمضاها في أرض الملعب.

أضاف إليها 9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة، 4 سرقات وصدّة "بلوك شوت".

قال مدرب هيت إريك سبولسترا "جلب جيمي إرادته التنافسية الليلة وكانت إرادة لا تسمح لنا بالخسارة".

ثقة ألهمت باتلر لبذل هذا الجهد الرائع "فريقي... المدربون وثقوا بي كثيراً. منحوني تلك الثقة للخروج ولعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة".

وكان جايسون تايتوم أفضل مسجل لدى بوسطن مع 30 نقطة و9 متابعات، وأضاف البديل ديريك وايت 22 نقطة وجايلن براون 20.

ميامي هيت جيمي باتلر بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين
السابق NBA - ووريرز يحسم مواجهته مع م
اقرأ
NBA - ووريرز يحسم مواجهته مع مافريكس ويبلغ النهائي
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>