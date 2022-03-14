53 نقطة لدورانت ورقم جديد لليبرون جيمس

وبسبب البروتوكولات المعتمدة في مدينة نيويورك حيث اللقاح ضد فيروس كورونا إجباري لخوض المباريات، فإن إرفينغ غير الملقح ليس مؤهلاً للعب أكان في "ماديسون سكوير غاردن" أو "باركليز سنتر" الخاص بفريقه نتس.

ولكن مع تخفيف القيود تجاه غير الملقحين في الأماكن العامة، سُمح لإرفينغ بالتواجد مع الجماهير، ما أغضب ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الذي طالب بتحرير إرفينغ والسماح له بخوض المباريات البيتية.

غرّد ليبرون على تويتر "فعلاً، ما من صواب في ذلك على الإطلاق. يقال إنه لو كان المنطق السليم سليمًا، لكنّا جميعًا نملكه. حرّروا كايري".

وهناك آمال بإمكانية عودة إرفينغ للمنافسة في نيويورك مع حلول موعد الأدوار الاقصائية في 16 نيسان/أبريل المقبل مع تخفيف القيود.

ومع غياب إرفينغ الذي اكتفى هذا الموسم بخوض المباريات خارج الديار، في ظل انتظار الوافد الجديد الاسترالي بن سيمونز لخوض مباراته الاولى، كانت المهمة على عاتق دورانت الذي كان على مستوى الآمال مع 53 نقطة، 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

سجّل ثلاثية قبل 53.3 ثانية من النهاية ليمنح التقدم 106-103 لفريقه.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم يصل فيها دورانت إلى عتبة الـ50 نقطة أقله، والثامنة في مسيرته. ويُعتبر إرفينغ وليبرون اللاعبَين الوحيدين الآخرين اللذين وصلا الى هذه العتبة في مباراتين على الاقل هذا الموسم.

علّق الكندي ستيف ناش مدرب نتس على أداء دورانت قائلاً "كيفن كان لا يصدق"، مضيفاً "لقد حملنا. قام بالعديد من التسديدات الرائعة والمرتدات والتمريرات، كل شيء. كان كيفن دورانت بأفضل أحواله".

ويحتل نتس الذي حقق فوزه الثالث توالياً المركز الثامن في المنطقة الشرقية (35-33)، فيما يحتل نيكس المركز الثاني عشر (28-40).



10 آلاف تمريرة حاسمة "للملك"

على ملعب "فوتبرينت سنتر"، فاز فينيكس صنز على لوس أنجليس ليكرز 140-111 في مباراة خيّب فيها ليبرون جيمس ورفاقه الآمال.

غير أن "الملك" خرج من الخسارة مع تعويض معنوي، حيث بات أوّل لاعب في تاريخ الدوري يسجل 30 ألف نقطة إلى 10 آلاف مرتدة ومثلها تمريرات حاسمة في مسيرته.

وحقق ليبرون انجازه التاريخي بفضل تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة والتي سجل منها زميله كارميلو أنتوني سلة.

ويحتل صنز صدارة المنطقة الغربية مع أفضل سجل في الموسم الماضي مع 54 فوزاً و14 هزيمة، متقدماً على ممفيس غريزليز (47-22) والفائز على أوكلاهوما سيتي 125-118، في مباراة سجل خلالها للفائز جا مورانت 17 نقطة إلى 10 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديزموند باين 21 نقطة وجارين جاكسون 18.

في المقابل، يحتل ليكرز المركز التاسع في الغربية، حيث لم يتمكن حتى الآن سوى من حجز مقعده في الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية مع 29 فوزاً مقابل 38 هزيمة.

وفرض دالاس مافريكس تفوقه على بوسطن سلتيكس بفارق ثلاث نقاط 95-92، ما نغّص احتفالية السحب من التداول لقميص كيفن غارنيت المتوج مع سلتيكس بلقب الدوري في عام 2008.

ومرة جديدة، اعتمد مافريكس على نجمه الشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي قلب تأخره بفارق 9 نقاط عند الاستراحة إلى فوز، بتسجيله 26 نقطة إلى 8 مرتدات والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة.

كما منح دونتشيتش سلة الفوز إلى زميله سبنسر دينويدي (18 نقطة) قبل 11 ثانية من النهاية.

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مضيفه أورلاندو ماجيك 116-114 بعد التمديد، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز العملاق الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 35 نقطة إلى 16 مرتدة، والثنائي جيمس هاردن وتوبايس هاريس مع 26 نقطة لكل منهما.

وقاد تراي يونغ فريقه أتلانتا هوكس للفوز على إنديانا بايسرز 131-128، بتسجيله 47 نقطة.

وسجل ماركوس موريس 31 نقطة في فوز فريقه لوس أنجليس كليبرز على مضيفه ديترويت بيستونز 106-102.

