50 نقطة لهاردن تؤهل أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنطونيو سبيرز

ومع تأهل سيتي ثاندر وسبيرز، اكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة عن المنطقة الغربية، في حين ضمنت خمسة فرق من الشرقية حتى الآن مكانها في البلاي أوف.

وفي المباراة التي فاز فيها روكتس 119-108، بلغ هاردن، أفضل مسجل في البطولة والمرشح بقوة للقب جديد كأفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، عتبة الـ 50 نقطة للمرة التاسعة منذ نهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وانهى اللاعب "الملتحي" المباراة ب"تريبل دابل" (10 أو أكثر في ثلاث من الإحصائيات الخمس الأساسية) سادسة هذا الموسم مع 50 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ونجح هاردن في تسجيل سبع ثلاثيات ليتخطى الـ 2000 تسديدة ناجحة من خارج القوس (ثلاث نقاط)، وبات تاسع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.

وقال هاردن بعد اللقاء "أحاول فقط أن أساهم بقدراتي سواء من خلال التمرير، التسجيل في السلة أو القيام بمحاولات التسديد".

وبما أن روكتس كان قد ضمن من قبل تأهله، أراح مدربه مايك دانتوني اللاعب هاردن في الربع الأخير قبل أن يعيد في الدقائق الأخيرة ليسجل 10 نقاط متتالية ويقضي على آخر بصيص أمل بالتأهل لساكرامنتو كينغز.

واعتبر دانتوني أن "ما يقوم به (هاردن) كل مساء هو عمل رائع، إنه يلعب بنفس المستوى منذ ثلاث سنوات".

وكان كينغز (37 انتصاراً و39 خسارة) بحاجة إلى الفوز للإبقاء على آماله الضئيلة، لكن الخسارة أبعدته نهائياً عن المنافسة حيث بات يتخلف بفارق 7 انتصارات عن سيتي ثاندر وسبيرز (44 مقابل 32 لكل منهما)، في حين لم يبق له في الدوري المنتظم سوى ست مباريات.

وعمق لوس أنجليس كليبيرز جراح ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف البطل ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة وبطل عام 2016 بفوزه عليه بفارق كبير وصل إلى 24 نقطة 132-108 ملحقا به الخسارة 58 (مقابل 19 فوزاً) في المركز الرابع عشر قبل الأخير لترتيب المنطقة الشرقية.

وفاز السبت أيضاً ديترويت بيستونز على بورتلاند ترايل بلايزرز 99-90، وبروكلين نتس على بوسطن سلتيكس 110-96، فيما خسر نيويورك نيكس أمام ميامي هيت 92-100، انديانا بايسرز أمام أورلاندو ماجيك 116-121، شيكاغو بولز أمام تورونتو رابتورز 101-124، مينيسوتا تمبروولفز أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-118، وفينيكس صنز أمام ممفيس غريزليز 115-120.