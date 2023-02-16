يوكيتش يقود ناغتس أمام مافريكس بتريبل دابل



أحرز أفضل لاعب في الدوري مرتين 14 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود ناغتس للفوز الثالث تواليًا، ليبتعد في الصدارة بفارق خمس مباريات عن ممفيس غريزليز الثاني مع 41 انتصارًا مقابل 18 هزيمة.



وغاب عن صفوف مافريكس الوافد الجديد كايري إرفينغ بسبب آلام في أسفل الظهر، فيما لم تُجدِ نقاط السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ37 نفعًا.

وعانى دالاس في غياب اللاعب الذي وصل من بروكلين نتس في نافذة الانتقالات الشتوية، وكان دونتشيتش الوحيد من بين اللاعبين الذين بدأوا أساسسيين الذي يصل إلى عتبة العشر نقاط، على عكس أساسيي ناغتس الذين وصلوا إليها جميعًا.

في لوس أنجليس، عاد ليبرون جيمس إلى صفوف ليكرز الجريح بعد غيابه للإصابة وساهم في فوز فريقه على نيو أورليانز بيليكانز 120-102.



لم يلعب ليبرون أيّ مباراة منذ أن حطّم رقم كريم عبد الجبار ليصبح أفضل هدّاف على الاطلاق في تاريخ الدوري الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الكاحل.



ولكنه عاد بقوة مسجلاً 21 نقطة على غرار الوافد الجديد دانجيلو راسل، فيما كان أنتوني ديفيس الأفضل في الفريق مع 28.



في بوسطن، عاد جايسون تايتوم بدوره بقوة مسجلاً 38 نقطة ليقود سلتيكس للفوز على ديترويت بيستونز 127-109.

غاب تايتوم عن الخسارة ضد ميلووكي باكس الثلاثاء لكنه عاد وأمطر سلة الخصم بست ثلاثيات.

عزز بوسطن صدارته للشرقية وللدوري مع 42 انتصارًا و17 هزيمة وسيحتفظ بها أقله حتى مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الأسبوع الحالي.

في فيلادلفيا، سجل الكاميروني جويل إمبيد 29 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز للفوز 118-112 على كليفلاند كافالييرز.

أما في بروكلين، فحقق ميكال برديجز 45 نقطة هي الأعلى في مسيرته ليساهم في فوز نتس على ميامي هيت 116-105.

