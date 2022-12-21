يوكيتش يساهم في فوز دنفر ناغتس على ممفيس غريزليز

وسجّل يوكيتش ثلاثيته المزدوجة (تريبل دابل) السادسة هذا الموسم بـ 13 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وتألق جا مورانت من جانب الفريق الخاسر برصيد 35 نقطة وعشر تمريرات حاسمة، الا انّ حضور دنفر الهجومي جاء متنوعاً، حيث أضاف أيضاً آرون غوردون 24 نقطة في حين تخطى جميع اللاعبون الأساسيون عتبة العشر نقاط.

وعزّز نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته حيث يستمر في سعيه لضمان مقعد في الأدوار النهائية وذلك بفوزه الكبير على غولدن ستايت ووريرز 132-94.

ولم يتخلف نيكس ولو لمرة واحدة في المباراة ووسّع الفارق بشكل ملحوظ في النصف الثاني.

وأحرز إيمانويل كويكلي 22 نقطة للفائز، وأضاف إليه جالن برونسون 21 نقطة وكوينتين غريمز 19 وأر جي باريت 18.

من ناحية أخرى، أحرز المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش 29 نقطة وديمار ديروزان 24 ليهزم شيكاغو بولز نظيره ميامي هيت 113-103.

وغاب عن هيت عدّة لاعبين وعلى الرغم من تألق بام أديبايو مع 27 نقطة و12 متابعة، الا انّ الربع الثالث شكّل مفترق طرق لمصلحة بولز.

وفاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز المتعثر 126-111 حيث كان الفنلندي لوري ماركانين أفضل مسجّل للفائز بـ 38 نقطة من بينها تسع ثلاثيات وهو رقم قياسي شخصي.

وهزم واشنطن ويزاردز منافسه فينيكس صنز 113-110 ويعود الفضل إلى نجمه كايل كوزما الذي سجّل 29 نقطة.





