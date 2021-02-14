يوتا جاز يواصل حصد الانتصارات وعودة مظفرة لدورانت

والفوز هو الثامن عشر ليوتا في آخر 19 مباراة له علما بانه يملك افضل سجل في الدوري هذا الموسم مع 22 فوزا وخمس هزائم فقط.

وكانت نقطة التحول في المباراة مطلع الربع الثالث عندما افتتحه يوتا بتسجيله النقاط الـ16 الأولى فيه ليحسمه في النهاية بنتيجة 31-16.

وكان يمكن للنتيجة أن تكون أعرض لأن يوتا لم يكن موفقاً في الرميات الثلاثية إذ نجح في 12 منها فقط من أصل 43 محاولة.

وكان دونوفان ميتشل افضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، في حين اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 15 نقطة للخاسر.

يذكر أن ميامي هيت كان فاز في آخر أربع مباريات له.



عودة دورانت

وحقق كيفن دورانت عودة مظفرة إلى صفوف بروكلين نتس بعد غياب عن المباريات الثلاث الاخيرة بسبب اجراءات فيروس كورونا ليقوده الى فوز كبير على فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز 134-117.

وكان دورانت تألق في صفوف ووريرز وأحرز معه بطولة الدوري مرتين عامي 2017 و2018 قبل أن يعاني من اصابة خطيرة في وتر اخير عام 2019 ويغادر الفريق.

وقال دورانت الذي عانقه زملاؤه السابقون درايموند غرين وسيتفن كوري والمدرب ستيف كير بحرارة "أمر جيد العودة إلى هنا ورؤية الجميع. عشقت كل لحظة لعبت فيها مع هذا الفريق".

كما رحب وورييرز بدورانت من خلال بث شريط فيديو له في الربع الاول وأكد متحدث بإسم النادي بان الاخير سيحتفل بدورانت بطريقة مناسبة لدى عودته مجددا مع حضور جماهيري يليق به.

وكان أفضل مسجل في صفوف نتس كايري ايرفينغ مع 23 نقطة واضاف دورانت وجيمس هاردن 20 و19 نقطة توالياً.

أما ستيفان كوري الذي سجل 40 نقطة في سلة أورلاندو ماجيك في آخر مباراة لفريقه، فسجل 27 نقطة للخاسر بينها محاولتان ناجحتان فقط من رميات ثلاثية من اصل 9 قام بتسديدها.

وقاد ديفين بوكر فريقه فينيكس صنز الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 120-111 بتسجيله 36 نقطة بينها 16 في الربع الثالث.

وساهم البدلاء بشكل كبير في فوز صنز بتسجلهم 56 نقطة ليحقق فريقهم الفوز الخامس تواليا والثامن في اخر تسع مباريات

أما أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان الكاميروني جويل امبييد مع 35 نقطة.

واعرب مدرب سكسرز دوك رفرز عن خيبة امله من مساهمة اللاعبين الاحتياطيين الذين اكتفوا بتسجل 10 نقاط فقط وقال في هذا الصدد "لم يكن اللاعبون الاحتياطيون يؤدون بشكل سيء هذا الموسم على الاطلاق لكنهم كذلك في بعض المباريات الاخيرة. يجب أن نكون أفضل من الناحية الهجومية أو على الأقل أن نكون رائعين دفاعياً، لكن في الوقت الحالي نحن نعاني من الناحيتين الهجومية والدفاعية".

ويخوض سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية مع 18 فوزاً و9 هزائم مواجهة قوية مع يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية الاثنين خارج ملعبه.

وفي مباراتين أخريين، فاز نيويورك نيكس على هوستن روكتس 121-99، وأنديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 125-113.