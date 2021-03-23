يوتا جاز يشدد قبضته على صدارة المنطقة الغربية

في مواجهة يوتا جاز وبولز، تألق في صفوف الفائز نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 30 نقطة في حين نجح الفرنسي رودي غوبير في تحقيق "الدابل دابل" مع 21 نقطة و10 متابعات.

وتألق دونوفان تحديداً في الرميات الثلاثية حيث نجح في خمس من 8 محاولات ليرفع فريقه رصيده إلى 31 فوزاً مقابل 11 هزيمة فقط في الدوري المنتظم.

وفي المباراة الثانية، بعد أن تقدم شيكاغو بفارق 5 نقاط في مطلع المباراة، ضرب يوتا جاز بقوة في الشوط الأول ليتقدم 56-42 في نهايته بفضل 21 نقطة لميتشل. كما ساهم في التسجيل للفائز الاسترالي جون اينغلز مع 17 نقطة من مقعد اللاعبين الاحتياطيين وأضاف جوردان كلاركسون (16) ومايك كونلي (15).

في المقابل، كان زاك لافين أفضل مسجل في صفوف شيكاغو مع 27 نقطة.

واعتبر مدرب يوتا كوين سنايدر ان دفاع فريقه كان مفتاح الفوز بقوله: "كنا في مهمة وقف هجمات الفريق المنافس ونجحنا بدرجة عالية في هذه الناحية".

وتخطى ميلووكي باكس غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بداعي الإصابة في ركبته ليرفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 7 إثر تغلبه على انديانا بايسرز 140-113.

وسجل لاعب الارتكاز جرو هوليداي 28 نقطة مع 14 متابعة وأضاف خريس ميدلتون 25 نقطة وبات كونوتون 20 نقطة للفائز ايضا.

وبقي باكس في المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع 28 انتصارا مقابل 14 هزيمة.



كليبرز وقف سلسلة هوكس

وقلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث امام أتلانتا هوكس ليخرج فائزاً عليه 119-110.

ويعود الفضل بالفوز الى لوك كينارد الذي شارك في 18 دقيقة ونجح في تسجيل 20 نقطة وقلب النتيجة في صالح فريقه بالإضافة إلى مساهمة الاحتياطي الآخر تيرانس مان مع 21 نقطة و10 متابعات..

وقال كينارد: "كنت جاهزاً لمساعدة زملائي. كان الأمر يتعلق بجلب بعض الحيوية على ارضية الملعب وهذا ما قمنا به".

وأضاف "كان الفوز صعباً لقد اظهرنا قوة شكيمة وقتالية خلال المباراة".

وكان أتلانتا يسعى إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا وكان في طريقه إلى بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 نقطة في احدى مراحل الشوط الثاني قبل ان ينهي الشوط الاول متقدما 63-48.

لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 53 نقطة مقابل 22 لمنافسه من منتصف الربع الثالث حتى نهاية الربع الاخير ليخرج فائزا.

وسجل كاواي لينارد 25 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين كان تراي يانغ أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 28 نقطة واضاف جون كولينز 23 نقطة.

ووضع هيوستن روكتس حدا لـ20 هزيمة توالياً اثر تغلبه على تورونتو رابتورز 117-99 بفضل 22 نقطة لجاي شون و20 لسترلينغ براون.

وقال مدرب الفائز ستيفان سيلاس "لا يمكن أن أصف شعوري في الوقت الحالي. أنا فخوز جداً بالشباب. قاتلنا بشراسة في الآونة الاخيرة وكنت أرى الخيبة على وجوه اللاعبين الذين تلقوا الخسارة تلو الاخرى، اما الليلة فكان الجميع سعداء وفي اجواء احتفالية. الامر رائع انا سعيد للغابة من اجل هؤلاء الشباب".

وفي المباريات الاخرى، فاز ممفيس غريزليز على بوسطن سلتيكس 132-126، وتشارلوت هورنتس على سان أنطونيو سبيرز 100-97، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تمبروولفز 112-103.



