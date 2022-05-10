ووريرز على بعد فوز من نهائي الغربية وسلتيكس يعادل باكس

سجّل الموزّع كوري 18 نقطة في الربع الاخير ليقود عودة متأخرة لووريرز، قبل أقل من دقيفة على نهاية المباراة ليتقدم 3-1 في السلسلة.

كان ممفيس الذي عانى خسارة قاسية 142-112 في المباراة الثالثة السبت، في طريقه لمعاقبة ووريرز في إحدى أسوأ مباريات الاخير على الصعيد الهجومي منذ سنوات وخطف الفوز.

ولكن بعد أن تقدم من الربع الاول حتى الدقيقة الاخيرة، أخفق غريزليز الغائب عنه نجمه جا مورانت في الحفاظ على هذه الافضلية في الامتار الاخيرة، بعد سلسلة من الرميات الحرة لكوري منحت فريقه الافضلية.

منح صانع الألعاب أول تقدم لووريرز على الإطلاق في المباراة 94-93 من رمية حرة قبل 45.7 ثانية من النهاية.

وأضاف أفضل لاعب في الدوري مرتين ست رميات حرة أخرى ليمنح أصحاب الارض تقدمًا 100-95 قبل 9.7 ثوانٍ.

ساهم الكندي أندرو ويغينز بـ17 نقطة مقابل 14 لكل من كلاي تومسون وجوردان بول.

وبفضل إحدى ثلاثياته الاربع التي أحرزها في الأمسية، بات كوري أول لاعب يسجل 500 ثلاثية في الادوار الاقصائية في تاريخ الدوري.

وغاب عن ووريرز مدرّبه ستف كير، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من المباراة.

قال كوري بعد المباراة التي نجح فيها ووريرز بـ36 تسديدة فقط من أصل 90 محاولة "هذه كرة السلة. لقد تسرّعنا قليلا في الدقائق الست الأولى...ولكن يحب أن نثني على أدائنا الدفاعي الذي أبقانا في المباراة. سمح لنا ذلك بالتعامل مع الظروف".

وكان جارين جاكسون جونيور أفضل مسجل في ممفيس مع 21 نقطة، فيما أضاف تايوس جونز 19.

وتحسّر مدرب غريزليز تايلور جينكينز على خسارة الفريق المريرة "لعبنا جيدًا على مدى 48 دقيقة، إلا أن الامور لم تسر في صالحنا في الدقائق الاخيرة من الربع الرابع. علينا ايجاد السب للعب أفضل والفوز بالمباراة الخامسة" في ممفيس الاربعاء.

هورفورد يتألق

في ميلووكي، سجل آل هورفورد 30 نقطة، الاعلى له في مسيرته ضمن الادوار الاقصائية، ليقود بوسطن سلتيكس الى انتفاضة متأخرة ومعادلة السلسلة مع ميلووكي باكس 2-2.

بدا باكس حامل اللقب في طريقه الى التقدم 3-1 بعد أن وسع الفارق الى 11 نقطة مع أواخر الربع الثالث وأداء مميز لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي أنهى اللقاء مع 34 نقطة و18 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

إلا أن الاداء الهجومي الرائع لسلتيكس في الربع الاخير، بما فيها 16 نقطة للاعب الارتكاز هورفورد و43 نقطة للفريق مقابل 28 فقط لباكس، غيّر مسار المباراة قبل المواجهة الخامسة الاربعاء في بوسطن.

كما أحرز جايسون تايتوم 30 نقطة و18 لكل من جايلن براون وماركوس سمارت. أضاف ديريك وايت 11 نقطة من دكة البدلاء في مباراة تجاوز فيها خمسة لاعبين من سلتيكس عتبة العشر نقاط.

قال هورفورد بعد الفوز "كان ظهرنا للحائط. توجب علينا أن نرد وهذا ما فعلناه. لم نستسلم وكافحنا حتى النهاية". وتابع "الأدوار الإقصائية صعبة... علينا إيجاد السبل".





