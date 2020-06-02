وفاة نجم كرة السلة الأميركي السابق أنسيلد

وعانى أنسيلد الذي كان الاختيار الثاني لفريق بالتيمور بوليتس في درافت عام 1968، من مشاكل صحية لفترة طويلة، بينها التهاب رئوي في الآونة الأخيرة.

وقالت عائلته في بيان "لقد كان صخرة عائلتنا، رب أسرة مخلصا جدا استمتع برفقة زوجته وأطفاله وأصدقائه وزملائه".

وأضافت "لقد كان بطلنا وأحب اللعب والعمل في كرة السلة لبالتيمور وواشنطن، مدينتان دافع عن ألوانهما بفخر لسنوات عديدة".

أمضى أنسلد مسيرته الاحترافية مع بوليتس الذي انتقل لاحقًا إلى واشنطن وأعيدت تسميته لاحقًا باسم ويزاردز.

وقاد أنسيلد فريقه إلى لقبه الوحيد في الدوري الأميركي للمحترفين حتى الآن وكان عام 1978 على حساب سياتل سوبر سونيكس، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الأدوار النهائية، علما بأنه خسر الدور النهائي ثلاث مرات أعوام 1971 أمام ميلووكي باكس ونجمه الواعد وقتذاك كريم عبد الجبار و1975 أمام غولدن ستايت ووريرز، و1979 أمام سوبر سونيكس.

تألق في موسمه الأول مع بوليتس عام 1969 وتوج خلاله بجائزة أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في الدوري، وبات ثاني لاعب صاعد يتوج بهاتين الجائزتين في موسمه الأول بعد ويلت تشامبرلاين.

أشرف على تدريب بوليتس في الفترة بين 1988 و1994، وقبلها شغل منصب نائب الرئيس لستة أعوام.

وأشاد به زميله السابق فيل تشينير الثلاثاء حيث وصفه بـ"العملاق اللطيف".

وقال تشينير لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية إن "تجهمه قد يكون مخيفًا، ولكنه في الواقع كان رفيقًا لطيفًا ووقورا وحاميا"، مضيفا "ويس مثال لزميل رائع في الفريق، قائد الفريق وصديق".

أدرج اسمه في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 1988، وهو اختير خمس مرات لمباراة كل النجوم "أول ستار".

اعتزل عام 1981 وقرر بعدها فريقه سحب رقم قميصه 41.