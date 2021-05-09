وستبروك يعادل الرقم التاريخي في الـ"تريبل دابل"

عادل راسل وستبروك الرقم القياسي في عدد الـ"تريبل دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) المسجل باسم الأسطورة أوسكار روبرتسون، معززاً حظوظ فريقه واشنطن ويزاردز في حجز بطاقة الأدوار الإقصائية بقيادته إلى فوز ثمين على مضيفه إنديانا بيسرز 133-132 بعد التمديد السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق وستبروك الـ"تريبل دابل" الـ181 في مسيرته الاحترافية والـ35 هذا الموسم، بينها 25 في المباريات الـ32 الأخيرة، بتسجيله 33 نقطة مع 19 متابعة و15 تمريرة حاسمة. وضمن وستبروك إنهاء الدوري المنتظم قبل أربع مباريات من نهايته بمعدل "تريبل دابل" في المباراة وهو إنجاز حققه ثلاث مرات سابقا.

ويملك وستبروك، المنتقل هذا الموسم إلى فريق العاصمة قادما من هيوستن روكتس، فرصة تحطيم الرقم القياسي التاريخي لروبرتسون الإثنين عندما يلتقي فريقه مع أتلانتا هوكس.

"أمر لا يصدق"

وعلق وستبروك على إنجاز معادلة رقم روبرتسون الذي لعب 14 موسماً في دوري المحترفين في الفترة بين 1960 و1974، قائلاً: "أمر لا يصدق"، مضيفاً "أنا سعيد جدًا وممتن. أنا ممتن للجميع طيلة هذه المغامرة".

ويحتل أسطورة لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونسون المركز الثالث برصيد 138 تريبل دابل، فيما يحتل النجم السابق لدالاس مافريكس ونيوجيرسي نتس وفينيكس صنز جايسون كيد المركز الرابع (107) أمام نجم ليكرز ليبرون جيمس، النشط الوحيد بين الخمسة الأوائل، برصيد 99 تريبل دابل في مسيرته الاحترافية.

وساهم إنجاز وستبروك وتألق زميله برادلي بيل صاحب 50 نقطة في تحقيق واشنطن ويزاردز لفوزه الثاني تواليا والـ32 في 67 مباراة حتى الآن وانتزاع المركز التاسع في المنطقة الشرقية من إنديانا بيسرز.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الأدوار الاقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وتابع وستبروك الذي يخوض موسمه الـ13 في الدوري بينها 11 موسماً مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وواحداً مع هيوستن روكتس: "أنا فخور جدًا بتقديم كل ما لدي على أرض الملعب. الليلة كانت ليلة أخرى من تلك الليالي التي يتعين عليك فيها بذل الجهد وإيجاد حل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعادل فيها وستبروك إنجازا لروبرتسون. ففي عام 2017 عندما كان يلعب في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، حطم رقمه القياسي في عدد الـ"تريبل دابل" في موسم واحد عندما حققه 42 مرة.

وفي الموسم ذاته 2016-2017، انضم إلى روبرتسون بصفته اللاعب الوحيد الذي حقق معدل تريبل دابل واحدة في الموسم، وهو ما فعله وستبروك هذا الموسم للمرة الرابعة خلال خمس سنوات.

مواجهة محتدمة

وكانت المنافسة قوية بين الفريقين منذ البداية حيث حسم ويزاردز الربع الأول بصعوبة بفارق نقطة واحدة 33-32، وانتهى الربع الثاني بالتعادل 30-30، قبل أن يفرض بيسرز أفضلية نسبية في الثالث وكسبه بفارق 10 نقاط (39-29)، لكن الضيوف ردوا في الربع الاخير بفارق تسع نقاط (32-23)، وفرضوا التعادل في الوقت الأصلي (124-124)، قبل أن يحسموا الشوط الإضافي بفارق نقطة (9-8).

وبرز الثنائي الليتواني دومانتاس سابونيس وكاريس ليفيرت حيث حقق الأول "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة مع 13 متابعة ومثلها تمريرة حاسمة، فيما كان الثاني قريبا من إنجازه بتسجيله 35 نقطة مع 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ومني بيسرز بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة.

49 نقطة لكوري

تابع النجم ستيفن كوري تألقه وعزز حظوظ فريقه غولدن ستايت ووريرز في المنافسة على بطاقة البلاي أوف عندما قاده الى الفوز على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 136-97 بتسجيله 49 نقطة في ثلاثة أرباع بينها 11 ثلاثية.

وضرب كوري بقوة منذ الربع الأول حيث أنهاه برصيد 24 نقطة بينها خمس ثلاثيات، قبل أن يضيف 25 نقطة في الربعين الثاني والثالث ويترك فريقه متقدما بفارق 39 نقطة (106-67).

وهي المباراة الرابعة التي يحقق فيها كوري 11 ثلاثية على الأقل هذا الموسم.

وعجز مدرب ووريرز ستيف كير عن إيجاد كلمات لوصف نجمه، وقال: "لا أعرف كيف أصف ذلك، أعجز عن إيجاد الكلمات لوصفه".

وهو الفوز الثاني لووريرز على ثاندر في 48 ساعة بعدما كان تغلب عليه 118-97 الخميس.

وأبقى الفوز الـ35 في 68 مباراة ووريرز في المركز الثامن أمام ممفيس غريزليز الفائز على مضيفه تورونتو رابتورز 109-99 بفضل تألق الثنائي جايرن جاكسون (20 نقطة) والليتواني يوناس فالنسيوناس (18 نقطة مع 21 متابعة).

في المقابل، لم ينفع تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، تألق نجميه الكاميروني باسكال سياكام وغاري ترينت بتسجيل كل منهما 18 نقطة لتفادي الخسارة الثالثة تواليا في المركز الثاني عشر.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية انتصاراته المتتالية ورفعها إلى ثمانية عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 118-104.

ويدين سيكسرز بفوزه الى الكاميروني جويل إمبيد صاحب 29 نقطة مع ست متابعات وتيريز ماكساتي مسجل 22 نقطة والبديل دوايت هاوارد الذي أضاف 19 نقطة مع 14 متابعة.

وحذا يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية حذو سيكسرز بتسجيله للفوز الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 124-116 بفضل 24 نقطة لنجمه السنغالي الاصل جورج نيانغ و20 نقطة للكرواتي بويان بوغدانوفيش.

بروكلين نتس يستعيد التوازن

وأوقف بروكلين نتس ثاني الشرقية سلسلة هزائمه في المباريات الأربع الأخيرة عندما تغلب على مضيفه دنفر ناغتس رابع الغربية 125-119.

وفرض النجم كيفن دورانت نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف النجم الآخر كايري إرفينغ 31 نقطة، فيما غاب النجم الثالث جيمس هاردن بسبب الإصابة.

وبرز الصربي نيكولا يوكيتش ومايكل بورتر جونيور في صفوف الخاسر برصيد 29 و28 نقطة على التوالي.

وعزز بورتلاند ترايل بلايزرز موقعه في المركز السادس في المنطقة الغربية وبالتالي البطاقة المباشرة إلى البلاي أوف عندما تغلب على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 124-102.

ورفع بلايزرز غلته من الانتصارات الى 39 في 68 مباراة بفارق فوزين عن لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب والسابع من 67 مباراة.

ويدين بلايزرز بفوزه الى نجمه داميان ليلارد صاحب 30 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وسي جاي ماكولوم صاحب 27 نقطة.



