هيوستن يسقط بوسطن وغريزليز يفاجئ ليكرز

وشهدت المباراة الأولى منافسة محتدمة بين فريقين يعدان من الأبرز هذا الموسم، إذ يحتل بوسطن المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، وهيوستن المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية.

ودخل الطرفان اللقاء بعد سلسلة انتصارات بلغت خمسة على التوالي لهيوستن، وأربعة في آخر خمس مباريات لبوسطن. لكن المواجهة انتهت لصالح هيوستن ونجميه جيمس هاردن وراسل وستبروك، على حساب بوسطن ونجومه جايسون تاتوم وماركوس سمارت وجايلن براون.

وصنع بوسطن فارقاً مريحاً في الربع الثاني بلغ 17 نقطة، لكن هيوستن عاد وتقدم بفارق ضئيل في الثالث، قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة في الربع الأخير.

واستمرت المنافسة حتى الثواني الختامية، إذ تفوق روكتس 104-101 مع تبقي 8.1 ثوانٍ بفضل رميتين حرتين لوستبروك. لكن بوسطن فرض التمديد برمية ثلاثية من براون عند صافرة النهاية، بكرة وصلت إليه بعدما أخطأ هاردن في التقاطها إثر إضاعة تاتوم رميته الحرة بشكل متعمد.

ولم يكن الشوط الإضافي أقل إثارة، وعوّض خلاله هاردن أخطاء ارتكبها في الوقت الأصلي، بتسجيله رمتين حرتين قبل نحو 24 ثانية من النهاية مانحا فريقه التقدم 111-110، قبل أن يتمكن لاعبو هيوستن من الحؤول دون تسجيل براون محاولة أخيرة قبل النهاية بنحو ثلاث ثوانٍ.

وكان وستبروك أفضل مسجل مع 41 نقطة وثماني متابعات، بينما أضاف هاردن 21 نقطة وثماني تمريرات. في المقابل، كان تاتوم الأفضل في بوسطن مع 32 نقطة و13 متابعة، بينما أضاف سمارت 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى حسمها فارق النقطة الوحيدة، تغلب سان أنطونيو سبيرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 114-113، علماً بأن الفريقين لم يتمكنا من التسجيل في الثواني الـ40 الأخيرة من المباراة.

وكان الأفضل في صفوف ماجيك الفرنسي إيفان فورنييه مع 23 نقطة، بينما ساهم تراي لايلز بـ20 نقطة لصالح سان أنطونيو.

موارنت الأبرز ضد ليكرز

وفي المباراة الثانية، ألحق ممفيس بضيفه ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، خسارته الأولى بعد سبع انتصارات متتالية، متغلبا عليه بفارق 17 نقطة، في مباراة برز فيها لاعب الأول جا مورانت بتسجيله 27 نقطة.

وجاءت نتيجة اللقاء مفاجئة لاسيما وأن ممفيس دخلها بعد خمس هزائم متتالية، في سلسلة وضعت تحت الضغط مركزه الثامن في ترتيب المنطقة الغربية، آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وفي مواجهة المتصدّر ليكرز، فرض ممفيس إيقاعه، ولم يسمح لضيفه بالتقدم سوى بفارق نقطتين في الربع الأول، في حين تمكن المضيف من تحقيق فارق وصل إلى 22 نقطة في الربع الثالث.

وكان مورانت (20 عاماً) الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري، أفضل مسجل مع 27 نقطة و14 متابعة، بينما ساهم ديلون بروكس بـ27 نقطة، والليتواني يوناس فالانتشيوناس بـ20 نقطة و22 متابعة.

في المقابل، اكتفى نجم ليكرز ليبرون جيمس بتسجيل 19 نقطة مع ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، بينما أضاف أنطوني ديفيس 15 نقطة.

ووريرز يفوز وكوري يتأخر

وحقّق غولدن ستايت ووريرز فوزاً على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 115-99، هو الأول له بعد ثماني هزائم متتالية.

وفي مقابل نتيجة الإيجابية، أعلن ووريرز أن نجمه المصاب ستيفن كوري لن يعود في مباراة الأحد ضد واشنطن ويزاردز كما كان اللاعب وفريقه يأملان، بل سيتم إرجاء عودته إلى وقت لاحق في إذار/مارس الحالي.

وفي بقية المباريات، فاز إنديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 113-104، وأتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 129-117، وميامي هيت على بروكلين نتس 116-113، ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 125-115.