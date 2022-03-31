هيت ومافريكس إلى الأدوار الإقصائية وخسارة ووريرز تؤجل تأهله



وفاز الأوّل على بوسطن سلتيكس 106-98 ودالاس مافريكس على كليفلاند كافالييرز 120-112، فيما أدت خسارة غولدن ستايت ووريرز أمام متصدر المنطقة الغربية فينيكس صنز 103-107 إلى تأجيل حسم تأهله.



في المباراة الأولى، تناسى فريق هيت المواجهة بين مدربه إريك سبويلسترا ونجمه جيمي باتلر الأسبوع الماضي في منتصف مباراته أمام سلتيكس بالذات ليتعرض للخسارة الرابعة توالياً، في حين انتهز بوسطن الفائز في 24 مباراة من آخر 28، الفرصة حينها للفوز واعتلاء صدارة المنطقة الشرقية.

إلاّ أنّ ميامي متصدر الشرقية استعاد توزانه وحقق فوزه الثاني توالياً والـ49 هذا الموسم مقابل 28 خسارة، ملحقاً ببوسطن خسارته الثانية توالياً أيضاً ليتراجع للمركز الرابع (47-30).

وعاد باتلر ليلعب مجدداً دور المنقذ بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف زميله كايلي لاوري 23 نقطة إلى 8 تمريرات حاسمة، وبام أديبايو 17 و12 متابعة.

في المقابل، برز في صفوف الخاسر جايلن براون (28 نقطة و10 متابعات) وجايسون تايتوم مع 23 نقطة.

الساحر دونتشيتش

في كليفلاند، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة وأضاف إليها 13 تمريرة حاسمة و9 متابعات، ليساهم في فوز مافريكس على كافالييرز وتأهله إلى الأدوار الإقصائية للعام الثالث توالياً، مستفيداً أيضاً من فوز تورونتو رابتورز على مينيسوتا تمبروولفز 125-102.

سجل دونتشيتش 20 نقطة من إجمالي رصيده في الربع الثالث الذي شهد تسجيل فريقه 39 نقطة مقابل 22 لأصحاب الأرض، وليقلب تأخره بفارق 6 نقاط عند الاستراحة.

ونال النجم السلوفيني ترحيباً حاراً في كليفلاند التي تضم جالية كبيرة من السلوفينيين، في حين عبّر عن شعوره بالقول "عندما يأتي كل الناس لرؤيتك، فأنت تريد تقديم أفضل عرض".

وأضاف دوريان فيني-سميث 28 نقطة هي الأعلى في مسيرته، من بينها 6 رميات ثلاثية.

في المنطقة الغربية، قاد كريس بول فريقه صنز للفوز على مضيفه ووريرز، بتسجيله 8 من إجمالي نقاطه (15) في الأوقات الحاسمة، وأضاف إليها 8 تمريرات حاسمة.

وتألق أيضاً في صفوف صنز الذي عادل رقمه القياسي لعدد الانتصارات (62) في الموسم العادي، ديفن بوكر مع 22 نقطة برغم عدم دقته في التسديدات، وميكال بريدجز مع العدد ذاته من النقاط.

وبرز عند الخاسر الذي خاض اللقاء من دون نجمه ستيفن كوري للاصابة، جوردان بول مع 38 نقطة محطماً رقمه القياسي الشخصي، وأضاف إليها 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، في حين اكتفى درايموند غرين بـ 8 نقاط و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وهي الخسارة الـ 29 مقابل 48 فوزاً لفريق ووريرز الذي يحتل المركز الرابع في الغربية.

غريزليز يقدّم هدية جليّة لليكرز

وفي الصراع على الملحق المؤهل إلى "بلاي أوف"، تضاءلت حظوظ نيويورك نيكس الحادي عشر في الشرقية بخسارته أمام ضيفه تشارلوت هورنتس التاسع 114-125، على الرغم من تسجيل الفرنسي إيفان فورنييه 30 نقطة، منها 6 من أصل 8 رميات خلف القوس.

وتزامنت خسارة نيكس مع فوز أتلانتا هوكس العاشر على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-118، بفضل 41 نقطة لنجمه تراي يونغ.

في سان أنتونيو، حقق ممفيس غريزليز ثاني الغربية والضامن تأهله في وقت سابق انتصاره السادس توالياً بفوزه على سبيرز بفارق نقطة 112-111.



ومن دون جا مورانت المصاب في ركبته، اعتمد غريزليز على تايوس جونز صاحب 25 نقطة، كما نجح في مقاومة عودة سبيرز عندما فوت كيلدون جونسون (23 نقطة) سلة الفوز قبل 2.7 ثانيتين من النهاية.

وفي إنديانا، تألق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 37 نقطة إلى 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة وقاد فريقه دنفر ناغتس الخامس (46-31) للفوز على بايسرز 125-118.