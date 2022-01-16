هاردن يقود بروكلين نتس للفوز على بيليكانز

وخسر شيكاغو بولز متصدر المنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس 112-114، وميلووكي باكس حامل اللقب أمام تورونتو رابتورز 96-103.

على ملعب "باركليز سنتر" وأمام 17 ألف مشاهد، كان هادرن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل-دابل"، إلا أنه اكتفى بتسجيل 27 نقطة وأضاف إليها 15 تمريرة حاسمة و8 مرتدات أمام فريق يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية مع 16 فوزاً مقابل 27 هزيمة.

"كان علينا أن نقاوم"

قال هاردن تعقيباً على إصابة دورانت: "كان علينا أن نقاوم. الأمر بهذه البساطة"، مضيفاً "من الواضح أنك تعرف مدى روعة اللاعب كيفن دورانت وما يقدمه في الملعب كل ليلة باستمرار. لذا، يتعين على اللاعبين النهوض وملء هذا الدور والاستمرار في المنافسة".

أصيب دورانت قبل 5.44 دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو يعاني من الأوجاع بعد اصطدامه بزميله بروس براون ليطلب لاحقاً الخروج من الملعب، ومن المقرر أن يخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي الأحد لمعرفة مدى إصابته.

وكان دورانت الذي يبلغ معدله 29.7 نقطة في المباراة، سجل 12 نقطة في الربع الأول ليساهم في تقدم فريقه 32-22.

وأضاف الأسترالي باتي ميلز 21 نقطة وكيسلر إدواردز 16 للنتس الذي عزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بفوزه الـ 27 مقابل 15 هزيمة ليضيق الخناق على بولز المتصدر.

وعند الخاسر، سجل برندون إنغرام 22 وأضاف جوش هارت 14 و11 مرتدة.



فوز بفارق نقطتين

وفي بوسطن، سجل جايسون تاتوم 23 نقطة وأضاف زميله جايلن براون 19 ليقودا سلتيكس للفوز على بولز بفارق سلة، في مباراة كان خلالها المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل المسجلين في صفوف الخاسر مع 27 نقطة.

ولعب روبرت وليامس الذي أنهى اللقاء مع 14 نقطة و13 مرتدة، دوراً حاسماً بتسجيله ثنائية من الرميات الحرة قبل 9.7 ثوانٍ من صافرة النهاية، فيما أضاف زملاؤه النقاط الثماني الأخيرة لبوسطن الذي تأخر 106-112 قبل 1.57 دقيقة من النهاية، ليقلبوا الطاولة على ضيفهم.

في المقابل، سجل ديمار ديروزان 23 نقطة وأيو دوسونمو 21، إلا أن ذلك لم يحل دون خسارة بولز ليتجمد رصيده في صدارة الشرقية عند 27 فوزاً مقابل 14 هزيمة.

سقوط حامل اللقب

في ميلووكي، حقق الكاميروني باسكال سياكام ثاني "تريبل-دابل" في مسيرته مع 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 مرتدات، فارضاً نفسه نجم هذه الأمسية بعدما قاد فريقه تورونتو رابتورز لتعويض تخلفه بفارق 15 نقطة والفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب 103-96.

وتألق في صفوف تورونتو الثلاثي الانكليزي أو جيه أنونوبي مع 24 نقطة وفريد فانفيلت (17) وكريس بوشر (15)، فيما عانى باكس للتسجيل حيث بلغت

وبرز في صفوف الخاسر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي غاب عن المباراتين الاخيرتين لفريقه أمام رابتورز، بتسجيله 30 نقطة، فيما أضاف غرايسون آلن 18 وكريس ميدليتون 16.

في ميامي، سجل الكاميروني جويل إمبيد 32 نقطة والتقط 12 مرتدة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ثالث المنطقة الشرقية ميامي هيت 109-98.

وفي دنفر، حقق الصربي نيكولا يوكيتش "تربيل-دابل" مع 17 نقطة وأضاف إليها 13 تمريرة حاسمة و12 مرتدة ليقود دنفر ناغتس لفوز كبير على لوس أنجليس ليكرز 133-96.



