هاردن يقود بروكلين نتس للفوز على روكتس

وفرض هاردن الذي استقبله فريقه السابق بمقطع فيديو لاهم لحظاته معه، نفسه نجماً في صفوف نتس بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 29 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

وقال هاردن "أنا متحمس. أعني، لقد حققنا الفوز"، مضيفاً "كنا نلعب كرة سلة بشكل جيد جداً، وإنهاء المباراة بقوة مثلما فعلنا قبل فترة التوقف لخوض مباراة كل النجوم يعني الكثير بالنسبة لنا".

وأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو التكريم الذي عرض إنجازاته في هيوستن.

وبات هاردن سادس لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يحقق "تريبل دابل" في مباراته الأولى ضد فريقه السابق، مساهماً بشكل كبير في فوز فريقه الثاني على التوالي والـ24 في 37 مباراة هذا الموسم، في غياب نجمه الآخر كيفن دورانت المصاب.

وتألق النجم الآخر كايري إيرفينغ في صفوف نتس بتسجيله 24 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وأضاف جو هاريس 19 نقطة وبروس براون 17 نقطة.

في المقابل، تعملق جون وول في صفوف هيوستن روكتس بتسجيله 36 نقطة، وأضاف فيكتور أولاديبو 33 نقطة مع سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وجايشين تايت "دابل دابل" مع 12 نقطة و10 متابعات، لكن دون تجنيب فريقهما الخسارة.

وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية عندما ألحق الخسارة الثانية توالياً بيوتا جاز متصدر الدوري والمنطقة الغربية 131-123 بعد التمديد.

ويدين فيلادلفيا بفوزه الثاني على التوالي والـ24 في 36 مباراة حتى الآن إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 40 نقطة و19 متابعة، بينها ثلاثية إدراك التعادل (118-118) قبل 6,5 ثوان من نهاية الوقت الأصلي.

وأضاف توبياس هاريس 22 نقطة بينها 11 في الوقت الإضافي، والاسترالي بن سيمونس 17 نقطة.

وأنهى نجم يوتا جاز دونوفان ميتشل المباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، لكنه طرد في الوقت الاضافي.

ولم تكن حال لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب أفضل ومني بخسارته الثانية توالياً عندما سقط أمام ساكرامنتو كينغز 120-123.

وخاض ليكرز المباراة في غياب الثلاثي "الملك" ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس بسبب الاصابة والاسباني مارك غاسول بسبب البروتوكول الصحي لـ "كوفيد-19".

في غيابهم، برز الألماني دينيس شرودر بتسجيله 28 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة وكايل كوزما صاحب 25 نقطة و13 متابعة، لكن دون تفادي الخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم في 37 مباراة.

إصابة سبعة لاعبين بفيروس كورونا



من جهة أخرى، أعلنت رابطة الدوري أن سبعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من أصل 456 تم اختبارهم الأسبوع الماضي.

ولا تصدر الرابطة أسماء أصحاب النتائج الايجابية، ولكن يتم عزل أي لاعب إيجابي أو إخضاعه للحجر الصحي حتى يتم الإعلان عن سلبية نتيجته بموجب قواعد الصحة والسلامة في الدوري.

وتتطلب هذه البروتوكولات أيضاً أن يقوم اللاعبون الذين تم تحديدهم على أنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بالخضوع لفترة الحجر الصحي.

وظهرت أحدث حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأميركي للمحترفين عندما قررت الرابطة تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين تورونتو رابتورز وشيكاغو بولز الأحد في تامبا بولاية فلوريدا، لأن رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، لم يكن لديه الحد الأدنى (ثمانية لاعبين) لخوضها.

وتم تأجيل مباراة أخرى لرابتورز في تامبا من الثلاثاء إلى الأربعاء ضد ديترويت بيستونز.

وأعلن تورنتو الأربعاء أن خمسة من لاعبيه كانوا غير متاحين بسبب بروتوكول "كوفيد-19" وهم الكاميروني باسكال سياكام وفريد فانفليت وأو جي أنونوبي ومالاتشي فلاين وباتريك ماكاو.

كما تم الإعلان عن غياب أكثر من لاعب للسبب ذاته أبرزهم الإسباني مارك غاسول (لوس أنجليس ليكرز) وديريك روز (نيويورك نيكس) وجباري باركر وحسن وايتسايد (ساكرامنتو كينغز).



