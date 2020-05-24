نيويورك تسمح للأندية المحترفة بمعاودة التدريبات

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي "اعتباراً من اليوم (الأحد)، جميع أندية الدوريات المحترفة في نيويورك تستطيع البدء بالتجمع من أجل معاودة التدريبات".

وأضاف "أعتقد بأنّ مختلف الرياضات تستطيع العودة من دون تواجد للجمهور داخل الملاعب".

وتضم الولاية ناديي نيويورك نيكس وبروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وثلاثة أندية في دوري الهوكي (نيويورك رينجرز، نيويورك ايسلاندرز وبافالو سايبرز)، وناديين في دوري البيسبول (نيويورك يانكيز ونيويورك ميتس)، بالاضافة إلى آخر في كرة القدم الاميركية (بافالو بيلز).

وتعتبر نيويورك من أكثر الولايات تضرراً بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت 30 ألف وفاة من أصل 97 ألف حالة.