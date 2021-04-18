نيكس يحقق فوزه السادس توالياً

وشهدت المباراة صراعاً محتدماً على لقب أفضل مسجل بين نجم الأوّل يوليوس راندل ونجم الخاسر الصاعد زيون وليامسون.



وردّ لاعب الجناح القوي لنيكس، راندل على النقاط الـ34 والمتابعات التسع للخارق وليامسون، بتسجيله 33 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة و5 صدات، ليقود فريقه إلى الفوز بعد تمديد الوقت.



وسمح هذا الفوز لفريق المدرب توم تيبودو بمتابعة سلسلة انتصاراته والتقدم للمركز السادس في المنطقة الشرقية المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".



وفي مباراة ثانية، فاز أتلانتا هوكس على إنديانا بايسرز 129-117، تحت هالة نجمه تراي يونغ الذي سجل 34 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، فيما حقق زميله السويسري كلينت كابيلا "دابل - دابل" مع 25 نقطة و24 متابعة.

