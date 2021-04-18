English
العربية
الدوري الإسباني

الدوري الأميركي للمحترفين

نيكس يحقق فوزه السادس توالياً

من قبل

حقق نيويورك نيكس انتصاره السادس توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد فوزه الأحد على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-112 بعد تمديد الوقت.

AFP

وشهدت المباراة صراعاً محتدماً على لقب أفضل مسجل بين نجم الأوّل يوليوس راندل ونجم الخاسر الصاعد زيون وليامسون.

وردّ لاعب الجناح القوي لنيكس، راندل على النقاط الـ34 والمتابعات التسع للخارق وليامسون، بتسجيله 33 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة و5 صدات، ليقود فريقه إلى الفوز بعد تمديد الوقت.

وسمح هذا الفوز لفريق المدرب توم تيبودو بمتابعة سلسلة انتصاراته والتقدم للمركز السادس في المنطقة الشرقية المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وفي مباراة ثانية، فاز أتلانتا هوكس على إنديانا بايسرز 129-117، تحت هالة نجمه تراي يونغ الذي سجل 34 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، فيما حقق زميله السويسري كلينت كابيلا "دابل - دابل" مع 25 نقطة و24 متابعة. 
 

نيويورك نيكس الدوري الأميركي للمحترفين نيو أورليانز بيليكانز
السابق ليكرز يستفيد من غياب ميتشل ويس
اقرأ
ليكرز يستفيد من غياب ميتشل ويسقط يوتا جاز
التالي

آخر الأحداث

>