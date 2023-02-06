نيكس ورابتورز يقلبان الطاولة على سيكسرز وغريزليز

قلب نيويورك نيكس وتورونتو رابتورز الطاولة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وممفيس غريزليز وتغلبا عليهما 108-97 و106-103 توالياً، فيما أطاح مينيسوتا تمبروولفز بضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية 128-98 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، حول نيكس تخلفه بفارق 21 نقطة إلى انتصار ثمين بفارق 11 نقطة بفضل انتفاضته في الربع الأخير (32-18) وتحديداً نجمه البديل الفرنسي إيفان فورنييه الذي سجل خلاله تسع نقاط من أصل 17 في المباراة وقاده إلى أكبر "ريمونتادا" له هذا الموسم.

وكان جوليوس راندل أفضل مسجل في صفوف نيكس الذي غاب عن صفوفه آر جي باريت بسبب الاصابة، برصيد 24 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن برانسون 21 نقطة.

وتألق احتياطيو نيكس في المباراة وساهموا بتسجيل 37 نقطة واستعادة فريقهم لنغمة الانتصارات عقب خسارته أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز 128-134 بعد التمديد السبت.

في المقابل، برز النجم الكاميروني جويل إمبيد كعادته في صفوف سيكسرز بتسجيله 31 نقطة بينها 18 رمية حرة مع 14 متابعة، واضاف كل من توبياس هاريس وديأنتوني ميلتون 14 نقطة مع 10 متابعات للأول، فيما اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 12 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وثماني متابعات.

وتقدم فيلادلفيا بـ21 نقطة في إحدى فترات الربع الأول قبل ان يحسمه في صالحه بفارق تسع نقاط (35-24)، لكن نيكس قلص الفارق إلى نقطتين في نهاية الشوط الأول (51-53)، وبعد فترة وجيزة من تقدمه تخلف بفارق ثلاث نقاط في نهاية الربع الثالث (76-79).

وضرب نيكس بقوة في الربع الاخير وسجل 10 نقاط متتالية بينها ثلاثية لفورنييه الذي أصبح على دكة البدلاء هذا الموسم وكان محور شائعات بخصوص رحيله في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي الأسبوع المقبل، وضعته في المقدمة بفارق أربع نقاط وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وعلق مدرب سيكسرز دوك ريفرز على خسارة فريقه قائلا "لم نكن أقوياء حماسة وذهنيا هذه الليلة. اعتقد أنهم كانوا الفريق الأقوى ذهنياً ويستحقون الفوز".

وفي الثانية، حقق رابتورز عودة مبهرة وحوَّل تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث الى فوز على مضيفه ممفيس غريزليز 106-103.

وسجل الكاميروني باسكال سياكام 19 نقطة بينها رميتان حرتان قبل 9.1 ثوان من نهاية المباراة.

وأهدر لاعب ممفيس غارين جاكسون جونيور ثلاثية قبل 5.2 ثانية من نهاية المباراة فمني فريقه بخسارته الثالثة تواليا والثامنة في مبارياته العشر الأخير.

وغاب عن صفوف غريزليز نجمه جا مورانت بسبب إصابة في معصمه الأيمن. في غيابه، برز تقدم ديزموند باين بتسجيله 26 نقطة، وأضاف جاكسون 18 نقطة.

في المقابل، بلغ الخماسي الأساسي لرابتورز حاجز النقاط العشر مع 16 نقطة لسكوتي بارنز و15 نقطة لفريد فانفليت، وأضاف البديلان كريس بوتشر وثاديوس يونغ 17 و14 نقطة تواليا مع 10 متابعات للأول.

تمبروولفز يطيح بناغتس

في مينيابوليس، لم يواجه مينيسوتا تمبروولفز مشكلة كبيرة في طريقه الى الفوز على ضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية وثاني الدوري 128-98.

واستغل تمبروولفز جيداً غياب نجم ناغتس العملاق الصربي نيكولا يوكيتش وثلاثة لاعبين أساسيين آخرين بينهم جمال موراي وآرون غوردون بسبب الاصابة، فبسط سيطرته على مجريات المباراة بكاملها (الأرباع 32-21 و31-22 و31-28 و34-27).

وبرز أنتوني إدواردز (20 نقطة) ودانجيلو راسل (18) والفرنسي رودي غوبير (16) في صفوف الفائز، ومايكل بورتر (22) وكريستيان براون (19) في صفوف الخاسر.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزين متتاليين لأول مرة منذ سلسلة من ثلاث انتصارات انتهت في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك عندما تغلب على مضيفه إنديانا بايسرز 122-103.

وشهد الربع الأول ندية كبيرة بين الفريقين اللذين تبادلا التقدم سبع مرات قبل أن يحسمه كافالييرز في صالحه بفارق سلة واحدة (27-25)، ثم فرض صاحب الأرض تفوقه في الثاني وكسبه بفارق 14 نقطة (35-21) فوسع الفارق الى 16 نقطة في نهايته (62-46).

وكسب الضيوف الربع الثالث بفارق سلة واحدة (38-36)، قبل أن يستعيد كافالييرز سيطرته في الربع الاخير (24-19).

وتخطى الخماسي الاساسي في كليفلاند حاجز النقاط العشر وكان أفضلهم داريوس غارلاند (24 نقطة بينها أربع ثلاثيات) وأيساك أوكورو (20) ودونوفان ميتشل (19) وجاريت ألن (18).

وقال غارلاند الذي بلغ حاجز 500 رمية ثلاثية في مسيرته الاحترافية، في مقابلة تلفزيونية في الملعب: "أعتقد أننا وجدنا ميزتنا في آخر مباراتين. لقد امتلكنا الروح التنافسية التي كنا بحاجة إليها حقًا".

في المقابل، كان مايلز تورنر الأفضل في صفوف بايسرز بتسجيله 27 نقطة مع 10 متابعات.

وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 136-104 بفضل 30 نقطة لتراي مورفي و24 نقطة لسي جي ماكولوم و22 نقطة للبديل الاسباني ويلي هرنانغوميس، فيما خسر تشارلوت هورنتس أمام أورلاندو ماجيك 113-119 رغم 33 نقطة لنجمه لاميلو بول.

