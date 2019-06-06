نهائي الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت يغيب عن المباراة الرابعة وعودة طومسون

سيغيب كيفن دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب عن المباراة الرابعة في نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الجمعة ضد تورونتو رابتورز بحسب ما ذكر مدربه ستيف كير، فيما يعود النجم الآخر كلاي طومسون الى التشكيلة.

وغاب اللاعبان الاربعاء عن خسارة غولدن ستايت 123-109 على ارضه امام الفريق الكندي الذي تقدم 2-1 في سلسلة النهائي واستعاد افضلية الارض.

وقال كير الخميس عن أفضل لاعب في نهائي الموسمين الماضيين الذي غاب في الشهر الاخير بسبب اصابة في ربلة ساقه "كيفن لن يلعب غدا. سيتابع تلقي العلاج. سيتابع العمل. يتوقف الامر على ابلاغي من قبل الجهاز الطبي".

ويغيب دورانت، أفضل هداف في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لهذا الموسم بمعدل 34.2 نقطة في المباراة، عن ووريرز منذ قرابة شهر بسبب اصابة في ربلة الساق، فيما تعرض طومسون لشد عضلي متوسط في ركبته اليسرى خلال الربع الأخير من المباراة الثانية.

وقال كير عن طومسون "نخطط للدفع بكلاي غدا. نتوقع أن يلعب باستثناء حدوث أي أمر غير متوقع. لقد تابع التحسن".

ويخوض ووريرز النهائي للمرة الخامسة تواليا، بينما بلغ رابتورز هذا الدور للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1995.