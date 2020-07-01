ناغتس يغلق مركزه التدريبي

وخضعت تشكيلة الفريق الذي كان يتأهب للسفر إلى أورلاندو لاستئناف الموسم، والمؤلفة من 35 فردا، وتضم لاعبين ومدربين وموظفين، لفحوص يوم السبت.

ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين لكن تم إغلاق المركز التدريبي كإجراء احترازي. ولم يصدر أي تعليق من الفريق أو مسؤولي الدوري.

وقال مايكل مالون مدرب ناغتس هذا الشهر إن نتيجة اختباره لفيروس كورونا جاءت إيجابية في مارس/آذار الماضي كما جاءت نتيجة فحص نيكولا يوكيتش إيجابية في صربيا منذ أيام قليلة.

وقال نيو أورليانز بليكانز يوم الثلاثاء أيضاً إن نتيجة فحوص ثلاثة من لاعبيه جاءت إيجابية بكوفيد-19.

وقال ديفيد غريفين نائب الرئيس التنفيذي لبليكانز للصحفيين ”هم ليسوا في الحجر الصحي. هم في مرحلة العزل الذاتي ويخضعون لفحوص يومية. عندما تأتي نتيجة الفحص سلبية مرتين، وإذا كانت باقي النتائج جيدة، يمكنهم حينها فقط العودة إلى أنشطة الفريق“.

وفي الأسبوع الماضي قالت رابطة دوري السلة الأميركي إن 16 لاعبا من بين 302 أصيبوا بفيروس كورونا وتم وضعهم قيد العزل الذاتي.

ومن المقرر أن تسافر الفرق في السابع من يوليو/تموز الجاري إلى فلوريدا حيث تخطط الرابطة لاستئناف الموسم في 30 يوليو/تموز في ديزني وورلد.