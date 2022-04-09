ميلووكي باكس يقترب من ضمان الوصافة

وسجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة في 28 دقيقة على أرض الملعب، ليرفع باكس رصيده إلى 51 فوزاً و30 خسارة، معززاً موقعه الثاني في الشرقية وراء بطلها ميامي هيت (53-28) وأمام بوسطن سلتيكس (50-31).

وسيضمن ميلووكي الوصافة الأحد بحال فوزه على كافالييرز في كليفلاند، فيما يتعيّن على بوسطن الفوز على أرض ممفيس غريزليز في مباراته الأخيرة للاحتفاظ بأمل المركز الثاني.

ميلووكي الذي تفوق على بوسطن في مباراة حاسمة الخميس، هيمن على ديترويت وصيف القاع في الشرقية (23-58). تقدّم سريعاً 30-8 بعد الربع الأوّل ورفع الفارق إلى 32 نقطة في الربع الثالث.

وكان يانيس أحد ستة لاعبين من ميلووكي يسجل 10 نقاط أو أكثر، فأضاف بروك لوبيز 17 وكريس ميدلتون 15.

وفي مباراة هامة على مستوى الملحق المؤهل إلى الأدوار الاقصائية، تفوّق بروكلين نتس على ضيفه كليفلاند كافالييرز 118-107.

وبحال فوز بروكلين في مباراته الأخيرة من الموسم المنتظم الأحد ضد إنديانا بايسرز الذي أقصي عن المنافسة، سيستضيف مباراة الملحق على الأرجح ضد كليفلاند، يبحث من خلالها عن بلوغ البلاي أوف مباشرة.

وتألق كيفن دورانت مع نتس بتسجيله 36 نقطة وأضاف كايري إرفينغ 18 وبروس براون 18 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز أندري دروموند 15 نقطة و12 متابعة، فيما كان داريوس غارلاند الأفضل لدى الخاسر مع 31 نقطة.

