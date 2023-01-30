مورانت يعيد غريزليز لسكة الانتصارات

أعاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز الى سكة الانتصارات عندما قاده الى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 112-100 محققا "تريبل دابل، فيما واصل ميلووكي باكس صحوته بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110 بفضل 50 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، فرض مورانت نفسه نجما بتسجيله 27 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و10 متابعات وأعاد غريزليز الى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم متتالية.

وهي المرة الثانية تواليا التي يحقق فيها مورانت "تريبل دابل" بعد الاولى في سلة مينيسوتا تمبروولفز السبت، والخامسة هذا الموسم.

وساهم جاكسون جونيور في فوز غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتسجيله 28 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف براندون كلارك 13 نقطة.

وكان إنديانا صاحب الأفضلية في الشوط الأول حيث تقدم بفارق 12 نقطة (62-50) بعدما كسب الربعين الأول (32-23) والثاني (30-27)، لكن غريزليز قلب الطاولة في الربع الثالث وكسبه بفارق 13 نقطة (30-17) فتقدم في نهايته بفارق نقطة واحدة (80-79)، قبل أن يواصل سيطرته في الربع الاخير (23-21) منهيا المباراة في صالحه بفارق 12 نقطة (112-100).

وبرز في صفوف الخاسر البديل بينيديكت ماثورين بتسجيله 27 نقطة مع ثماني متابعات لم تكن كافية لتجنيب فريقه صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، الخسارة الثالثة تواليا والـ28 هذا الموسم.

وقال مورانت: "كنا في حاجة إلى الفوز"، مضيفا في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: "كان يتعين علينا أن نقاتل. كنا نلعب بالطاقة، لكن تركنا لهم مساحات للعب. كانوا يسجلون بسهولة وكان يتعين علينا أن نقلب الأمور".

وفي الثانية، واصل ميلووكي باكس، بطل الموسم قبل الماضي وثالث المنطقة الشرقية، صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110.

وقدم أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري مرتين، أداءً فعالاً بتسجيله 50 نقطة مع 13 متابعة واربع تمريرات حاسمة.

وضرب ميلووكي بقوة في بداية المباراة وحسم الربع الأول بفارق 18 نقطة (37-19) بينها 29 لأنتيتوكونمبو، لكنه واجه مقاومة كبيرة من الضيوف في الربعين الثاني والثالث حيث فرضوا التعادل 25-25 و44-44 تواليا، قبل أن يستعيد سيطرته في الربع الاخير ويحسمه في صالحه 29-22.

وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولزر بنجمه أنتيتوكونمبو قائلا "أعتقد أن 50 (نقطة) من 26 (محاولة) إنجاز مثير للإعجاب".

وسجل جرو هوليداي 17 نقطة وأضاف بروك لوبيز 15 نقطة لباكس الذي وصل إلى حاجز 130 نقطة في خمس من مبارياته السبع الاخيرة.

في المقابل، كان جوزيه ألفارادو صاحب 18 نقطة الأفضل في صفوف بيليكانز الذي غاب عن صفوفه زيون وليامسون وبرانجور إنغرام وسي جاي ماكولوم.

ومني بيليكانز بالخسارة الثامنة تواليا وتراجع الى المركز الثامن في المنطقة الغربية.