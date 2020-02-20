مشوار قصير للمدرب بيلاين مع كليفلاند

وأعلن فريقه أنه سيتم تعيينه في منصب آخر، علماً بأن المدرب البالغ 67 عاما تخلى في أيار/مايو الماضي عن تدريب جامعة ميشيغان بعد 12 عاما على رأس إدارته الفنية.

قال بيلاين "في الأشهر التسعة الماضية، قدمت كل شيء لهذا النادي، لكن بعد تفكير عميق قررت التخلي عن تدريب كليفلاند كافالييرز ومساعدة النادي في موقع آخر".

وتم ترفيع المدرب المساعد جاي بي بيكرستاف إلى منصف المدرب بدلا من بيلاين، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري.

وبلغ رصيد كليفلاند قبل فترة التوقف خلال أسبوع "كل النجوم" 14 فوزا و40 خسارة، ليحتل المركز الأخير في منطقته الشرقية، ووحده غولدن ستايت ووريرز يملك رصيدا أسوأ منه في الدوري مع 12 فوزا و43 خسارة.

وأفلتت الأمور من يد بيلاين بعدما تردد أنه توجه بكلمات قاسية للاعبيه في غرف الملابس.

وكان كلفيلاند كافالييرز قد بلغ القمة مع النجم ليبرون جيمس، إذ تأهل إلى نهائي الدوري أربع مرات تواليا وأحرز اللقب المرموق في 2016. لكن بعد رحيل جيمس إلى لوس انجليس ليكرز قبل موسمين، تراجع كثيرا وبلغ رصيده 19 فوزا و63 خسارة الموسم الماضي.