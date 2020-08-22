مدرب تورونتو الأفضل في موسم الـNBA

ونال نورس (53 عاماً) الجائزة للمرة الأولى في موسمه الثاني مع تورونتو رابتورز وذلك بعدما قاده إلى تحقيق ثاني أفضل سجل في الدوري مع 53 فوزاً مقابل 19 خسارة، خلف متصدر المنطقة الشرقية ميلووكي باكس (56 فوزاً و17 خسارة)، وأمام لوس أنجليس ليكرز متصدر الغربية (52 فوزاً و19 خسارة).

وتفوق نورس الذي قاد تورونتو رابتورز الى اللقب الاول في تاريخه في الدوري الموسم الماضي، بفارق كبير عن مدرب ميلووكي باكس مايك بادنهولزر الذي نال الجائزة الموسم الماضي.

وحصل نورس على 470 نقطة مقابل 147 نقطة لبادنهولزر، فيما جاء مدرب أوكلاهوما سيتي ثاندر بيلي دونوفان ثالثاً برصيد 134 نقطة.







