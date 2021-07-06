ماكميلان مدرباً دائماً لأتلانتا هوكس

انضم ماكميلان إلى أتلانتا هوكس كمدرب مساعد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، واستلم مهام المدرب مؤقتاً عقب إقالة لويد بيرس في آذار/مارس الماضي.

وقتها كان أتلانتا يعيش بداية صعبة للموسم بسجل 14 فوزاً مقابل 20 خسارة، قبل أن يصحّح ماكميلان المسار (27 فوزاً و11 خسارة خلال الفترة المتبقية من الموسم العادي، ثم 10 انتصارات مقابل 8 هزائم في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف").

قاد أتلانتا إلى الدور النهائي للمنطقة الشرقية (نصف نهائي الدوري)، بعدما أقصى أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب نيويورك نيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، قبل أن يخسر أمام ميلووكي باكس 2-4.

