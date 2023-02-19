ماكلانغ يذهل الجماهير بمسابقة الرميات الساحقة

وتفوق ماكلانغ، المنتقل إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الأسبوع الماضي والذي خاض مباراتين فقط بدوري المحترفين، في المسابقة بنتيجة 100-99 على تري ميرفي لاعب نيو أورليانز بليكانز.



وخرج كينيون مارتن جونيور لاعب هيوستون روكتس وجريتشو سيمز لاعب نيويورك نيكس بعد الجولة الأولى.



ونال ماكلانغ 50 نقطة كاملة في محاولته الأولى حين قفز فوق شخصين، جلس أحدهما فوق كتف الآخر، وسدد الكرة نحو زجاج حامل السلة قبل أن ينهي الرمية بيديه.



وحصل على 49.8 في المحاولة الثانية حين لف جسده 360 درجة ثم سجل باليدين ليحقق أعلى علامة إجمالية في الجولة الأولى.



وحقق ميرفي 49.2 نقطة في رميته الساحقة الأخيرة قبل أن يشاهد الرمية المثالية التي منحت ماكلانج الانتصار.