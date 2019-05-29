ليونارد السلاح السري لتورونتو في النهائي

ضرب بقوة بعد موسم غريب في 2017-2018، وأقصى في طريقه الى النهائي ثلاثة من نجوم الدوري: المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش لاعب ارتكاز أورلاندو ماجيك في الدور الأول (4-1)، الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في التالي (4-3)، ثم اليوناني يانيس أنتيتكونمبو الذي قاد ميلووكي باكس الى أفضل سجل في الدوري المنتظم (4-2).

كانت سلته الساحقة "دانك" فوق يانيس المكنى بـ "الوحش اليوناني"، من أبز لقطات نهائي المنطقة الشرقية الذي قلب تورونتو فيه تأخره من صفر-2 إلى فوز رائع 4-2.

برغم ذلك، بقي ليونارد (27 عاما) بعيدا عن التبجح والتصريحات الصاخبة للثأر من فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز أو الرد على منتقديه.

انتظر التأهل الى الدور النهائي لمواجهة حامل اللقب في آخر سنتين غولدن ستايت ووريرز للحديث عن "الارتياح".

قال أفضل لاعب في نهائي 2014 مع سبيرز "عملت بجد كبير لعيش هذه التجربة بعد ما حصل الموسم الماضي. وثقت دوما بنفسي واتخذت قرارات كانت مناسبة لي".

قبل أن يصبح من أبرز نجوم الادوار الاقصائية "بلاي أوف" الحالية، مع معدل نقاط بلغ 31,2 و8,8 متابعات و3,8 تمريرات حاسمة، شكل لغزا في الدوري.

إصابة بالفخذ

في وقت ظن سان أنتونيو ومدربه الفذ غريغ بوبوفيتش بأنهما حصلا على خليفة تيم دنكان، الموزع الفرنسي طوني باركر والجناح الأرجنتيني مانو جينوبيلي، انتهت تجربته مع سبيرز بشكل سيئ.

أصيب في فخذه، لم يخض سوى تسع مباريات في الموسم الماضي في حين اعتبر الجهاز الطبي انه قادر على اللعب مجددا.

رفض ليونارد، أفضل مدافع في الدوري عامي 2015 و2016، اللعب لأن الألم على حد قوله لم يكن يطاق.

تعرض لانتقادات، وبعضها من زملائه، اعتبرت انه يفضل مصلحته الشخصية ورغبته بالدخول في صراع مع الإدارة للحصول على عقد جديد أفضل. نتيجة لذلك، أرسله سان أنتونيو إلى تورونتو ضمن صفقة تبادل مع ديمار ديروزن.

وجد ابن ولاية كاليفورنيا نفسه بسرعة في الفريق الكندي الذي تأسس عام 1995. قال أخيرا "هناك مجموعة ممتازة مع شبان جيدين والكثير من الموهبة".

"متزن جدا"يرى زميله كايل لاوري الذي يدين له تورونتو أيضا بالوصول إلى هذه المرحلة "منحنا خبرته وخصوصا هدوءه.. كاوهي لا يغضب ولا يستسلم عندما لا تكون الأمور على ما يرام. هو متزن جدا".

حدده ووريرز، خصم النهائي، كأحد أبرز عناصر الخطر التي قد يشكلها تورونتو.

قال المخضرم شون ليفينغستون بديل الموزع النجم ستيفن كوري "ما يحققه منذ مطلع البلاي أوف لا يصدق"، متابعا "منح الفريق ما ينقصه حتى الآن. هو لاعب رائع يدفع زملاءه إلى اللعب بشكل أفضل".

تناول ستيف كير مدرب ووريرز الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو العشاء مع صديقه الكبير غريغ بوبوفيتش الذي درب لينارد بين 2011 و2018. لكن هل طلب منه بعض النصائح حول ايقاف لينارد؟

لن يكون كير الوحيد المهتم بلينارد خلال نهائي 2019.

سيصبح اللاعب الموهوب حرا في نهاية حزيران/يونيو، وقد ارتفع عدد الأندية الباحثة عن استقطابه: لوس أنجليس ليكرز ونيويورك نيكس من أبرز المهتمين ويحلمان باستعادة أمجادهما بضم لاعب من هذه الطينة.

لكن ليونارد الهارب من الاضواء قد يفضل فريقا عاديا، على غرار رابتورز، خصوصا إذا نجح الأخير في ايقاف هيمنة ووريرز.