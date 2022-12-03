ليكرز يهزم باكس وجيمس يتخطى رقم ماجيك جونسون

في ميلووكي، سجّل جيمس 28 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، ليتخطى أسطورة ليكرز السابق جونسون في المركز السادس ضمن قائمة أفضل الممررين عبر التاريخ في الدوري، حيث تمكن ليكرز من الصمود في وجه الانتفاضة المتأخرة لباكس من اجل قلب النتيجة.

ورفع جيمس حصيلته في التمريرات الحاسمة "أسيست" إلى 10144 متخطياً جونسون (10141)، علماً أنّ جون ستوكتون لا يزال في الصدارة بـ 15806.

وفي عقر دار ميلووكي، تمكن ليكرز من تحقيق أكبر انتصاراته هذا الموسم الذي استهله بشكل ضعيف.

وسجل ديفيس 44 نقطة مع 10 متابعات وأضاف راسل وستبروك 15 نقطة وسبع متابعات و11 تمريرة حاسمة.

بدوره، أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة لباكس واضاف جرو هوليداي 28 نقطة، واستعاد باكس لاعبه كريس ميدلتون للمرة الاولى هذا الموسم بعد تعافيه من جراحة في المعصم اجراها خلال الصيف.

وقال مدرب ليكرز دارفين هام الذي سبق أن فاز بالدوري عام 2021 كمساعد مدرب مع باكس "كان من الرائع رؤية الجميع يتعاضدون ويتنافسون ضد هذا الفريق. التركيز والاهتمام بالتفاصيل، مشاركة الجميع. لا يمكن أن يكون ذلك لمجرد مباراة واحدة".

وأضاف هام "هذا شيء علينا القيام به في كل مرة نخطو فيها على ارض الملعب".

ويحتل ليكرز المركز 12 في ترتيب المنطقة الغربية بتسعة انتصارات و12 هزيمة، فيما أنّ باكس يعيش وضعاً أفضل بكونه ثانياً في المنطقة الشرقية مع 15 انتصارا وست هزائم.

وفي بوسطن، لم تنفع نقاط جالن براون الـ 37 سلتيكس لتفادي الخسارة أمام ميامي هيت بعد التمديد 116-120.

وكان براون نفسه فرض وقتاً إضافياً بعدما سجّل ثلاثية في الثانية الاخيرة من المباراة ليعادل النتيجة بعدما كان هيت متقدما 108-105.

ورغم الخسارة، بقي سلتيكس في صدارة الشرق بـ 18 فوزًا و5 هزائم، اما هيت فيحتل المركز التاسع بـ 11 فوزًا و12 هزيمة.

روكتس يصعق صنز

وتمكن هيوستن روكتس من تحقيق فوز لافت ودراماتيكي على فينيكس صنز المحلّق بنتيجة 122-121.

ويتصدر صنز المنطقة الغربية بـ 15 انتصارا وسبع هزائم، اما روكتس فيقبع في المركز الرابع عشر ما قبل الاخير بـ 6 انتصارات و16 خسارة.

وفي أتلانتا، سجل ديجونتي موراي 34 نقطة ليتغلب هوكس المنقوص على دنفر ناغتس 117-109.

وحقّق بروكلين نتس فوزه الرابع توالياً على حساب تورونتو رابتورز 114-105.

وبرز كايري إرفينغ بـ 27 نقطة وأضاف كل من كيفن دورانت وجو هاريس 17 لكل منهما.

وفي سان فرانسيسكو، فاز غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب على شيكاغو بولز 119-111، وكان جوردان بول أفضل مسجل للفريق الفائز بعد دخوله كبديل.

