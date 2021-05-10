ليكرز يسقط صنز ويبقي على آماله بتفادي الملحق

وحقق ليكرز المنقوص من نجمه ليبرون جيمس منذ فترة بسبب إصابة في الكاحل انتصاره الـ38 هذا الموسم مقابل 30 هزيمة في المركز السابع، أول مراكز خوض الملحق، فيما يحتل بورتلاند ترايل بلايزرز المركز السادس (39 انتصارًا و29 هزيمة) قبل أربع مباريات من نهاية الموسم المنتظم.

أحرز ديفيس الذي بدأ يستعيد مستوياته تدريجياً إثر عودته من الإصابة، بعد أن شكل ثنائياً خارقاً مع ليبرون الموسم الفائت وقادا ليكرز إلى لقب اول منذ 10 أعوام، 42 نقطة، 12 متابعة، خمس تمريرات حاسمة، ثلاثة تصديات ومثلها سرقة للكرة ليقود الفريق الى فوز اول بعد هزيمتين.

فيما كان كاميرون باين الأفضل من جانب فينيكس الذي سبق وضمن تأهله الى البلاي اوف، مع 24 نقطة و21 لديفن بوكر.

وعلى ليكرز ألا يخطئ في الأمتار الأخيرة وسينتظر هدية من بورتلاند للتأهل مباشرة لاسيما بعد أن عزز دالاس مافريكس مركزه الخامس بفوزه على كليفلاند كافالييرز 124-97 على الرغم من إقصاء نجمه السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش (15 نقطة، 5 تمريرات حاسمة) في بداية الربع الثالث، لارتكابه خطأ على كولين سيكستون وضربه تحت الخاصرة.

لحسن حظهم، كان تيم هارداواي جونيور في يومه وسجل 25 نقطة منها 7 تسديدات ناجحة من خلف القوس من 11 محاولة.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الأدوار الاقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وإذا لم يتغير الترتيب مع نهاية الموسم المنتظم، تنتظر ليكرز في الملحق مواجهة مع ستيفن كوري وزملائه في غولدن ستايت ووريورز.

