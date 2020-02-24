ليكرز يسقط بوسطن محققا الفوز الخامس تواليا

تغلب لوس أنجليس ليكرز على ضيفه بوسطن سلتكس 114-112 الأرباع (28-19 و28-35 و17-15 و27-25) الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع ليكرز رصيده إلى 43 فوزا و12 خسارة مقابل 39-17 لمنافسه التاريخي بوسطن سلتيكس.

وهذا الفوز الخامس على التوالي لليكرز،

ومع تبقي 30 ثانية وفيما كان بوسطن متقدما بنقطة 110-109، سجل ليبرون جيمس نقطتين مانحا فريقه التقدم 111-110 ومن ثم رميتين حرتين سجلهما أنطوني ديفيس مع تبقي 12 ثانية.

وقلص بوسطن النتيجة برميتين حريتين أيضا 112-113 ونال ليكرز بعدها خطأ ترجم نقطة منه بنجاح وأخفق بوسطن في آخر أربع ثوان في تعديل النتيجة مرتكبا خطأ هجوميا عبر جايسون تاتوم هداف اللقاء.

سجل ليبرون 29 نقطة وتسع تمريرات حاسمة و8 متابعات، وأنطوني ديفيس 32 نقطة و13 متابعة وكايل كوزما 16 نقطة.

ومن جهة سلتكس سجل جايسون تاتوم 41 نقطة وغوردون هايوورد 10 نقاط و9 تمريرات حاسمة و8 متابعات، والألماني دانيال ثيس 16 نقطة و 9 متابعات.