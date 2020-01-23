ليكرز يستفيق بعد "صفعة" بوسطن الموجعة

وكان سلتيكس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري (17) الحق بغريمه التاريخي لوس أنجليس ليكرز، صاحب ثاني أفضل غلة في الألقاب في الدوري (16)، أسوأ هزيمة له هذا الموسم باكتساحه بفارق 32 نقطة 139-107.

ويدين ليكرز بفوزه إلى نجميه أنطوني ديفيس و"الملك" ليبرون جيمس حيث فرض الأول نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة بينها 17 نقطة في الربعين الأخيرين، مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها متابعات في ثاني مباراة له منذ عودته من إصابة أبعدته خمس مباريات عن فريقه، وأضاف الثاني 21 نقطة بينها 19 نقطة في الربعين الأولين، مع خمس تمريرات حاسمة وست متابعات جميعها دفاعية.

وقال ديفيس "حاولنا تفادي الخسارة الثانية على التوالي، ونجحنا هذا المساء في استعادة التوازن بفوز كبير على فريق كان يرغب في الإطاحة بنا"، مضيفة "كنا فقط نرغب في التأكد من أننا نلعب كرة السلة التي يلعبها ليكز، واللعب جيدا في الدفاع ومواصلة الضغط هجوميا".

وتابع "عندما نلعب بمستوانا نكون فريقا من الصعب الفوز عليه".

من جهته، قال جيمس "كان اللعب بطيئا جدا، وبالتالي كان الدفاع مفتاح فوزنا هذا المساء"، مضيفا "حاولت بدء المباراة باللعب بقتالية وفرضت نفسي بقوة. ساهم أنطوني ديفيس بتألقه في تفوقنا وقدمنا كرة سلة رائعة".

وساهم البديلان كنتافيوس كالدويل-بوب وكايل كوزما في فوز ليكرز بتسجيلهما 13 نقطة و10 نقاط على التوالي مع سبع متابعات للأخير.

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بتعادلهما 48-48 بعدما حسم الضيوف الأول بفارق ثلاث نقاط (28-25)، ورد أصحاب الأرض بالفارق ذاته في الثاني (23-20)، قبل أن يحسم ليكرز الربعين الأخيرين في صالحه 28-22 و24-22 على التوالي.

وعزز ليكرز صدارته المنقطة الشرقية بفوزه الـ35 في 44 مباراة حتى الآن هذا الموسم، فيما مني نيويورك نيكس بخسارته الـ33 في 45 مباراة، وكان ماركوس موريس أفضل مسجل في صفوفه برصيد 20 نقطة.