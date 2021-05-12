ليكرز يبقي على آماله بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية

وقبل ثلاث مباريات على انتهاء الموسم المنتظم، يتخلف ليكرز في المركز السابع بفارق مباراة خلف كل من بورتلاند ترايل بلايزرز ودالاس مافريكس توالياً.

ويتأهل الى الأدوار الإقصائية مباشرة بحسب النظام الجديد أصحاب المراكز من 1 إلى 6، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى البلاي أوف. ويخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وبفوزه التاسع والثلاثين هذا الموسم والذي تحقق بثلاثية قاتلة من تالين هورتون-تاكر في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي، حرم ليكرز ضيفه نيكس من حسم تأهله إلى البلاي أوف.

وسجل هورتون-تاكر الثلاثية الحاسمة في آخر 21,1 ثانية من اللقاء الذي شهد 23 تغييراً في هوية الفريق المتقدم، قبل أن يحسمه ليكرز في الوقت القاتل ليبقي على آماله بالتأهل المباشر إلى البلاي أوف.

ولعب هورتون-تاكر الدور الأبرز في هذا الانتصار بعدما سجل 7 من نقاطه الـ13 في الشوط الإضافي، في وقت كان كايل كوزما (23 نقطة) وأنتوني ديفيس (20 نقطة) الأفضل تسجيلاً لدى أصحاب الأرض مع استمرار غياب نجمهم ليبرون جيمس للإصابة.

ويحتل نيكس الذي برز في صفوفه لاعب ليكرز السابق جوليوس راندل (31 نقطة) وديريك روز (27)، المركز السادس في المنطقة الشرقية بنفس عدد انتصارات أتلانتا هوكس الرابع وميامي هيت الخامس (38 مقابل 31 هزيمة).

وفي أبرز المباريات الأخرى، عوض غولدن ستايت ووريرز تخلفه في الشوط الأول وخرج فائزاً من مباراته مع فينيكس صنز ثاني المنطقة الغربية 122-116، وذلك بفضل 38 نقطة من الكندي أندرو ويغينز و21 من ستيفن كوري، فيما ذهب مجهود ديفين بوكر (34 نقطة) في مهب الريح لدى الضيوف.

سيكسرز يفرط بفرصة حسم الصدارة

وحرم إنديانا بيسرز التاسع ضيفه فيلاليفا سفنتي سيكسرز من حسم صدارة المنطقة الشرقية بالفوز عليه 103-94 بقيادة كاريس لافيرت (24 نقطة).

وبدا سيكسرز في طريقه لحسم المباراة وصدارة المنطقة حين تقدم على بيسرز لكن الأخير عاد من بعيد في الشوط الثاني وخرج منتصراً بفضل جهود لافيرت ودوغ ماكديرموت (20) والليتواني دومانتاس سابونيس (16 مع 13 متابعة و15 تمريرة حاسمة) وجاستن هوليداي (16 نقطة).

وكان توبياس هاريس (27 نقطة) والأسترالي بن سيمونز (20 مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة) الأفضل في صفوف سيكسرز الذي افتقد خدمات نجمه الكاميروني جويل إمبيد بسبب توعك صحي لا علاقة له بفيروس كورونا.

وفي بوسطن، فاز ميامي على سلتيكس 129-121 بفضل جهود تايلر هيرو الذي سجل 24 نقطة مع 11 متابعة.

وبدأ بروكلين نتس، ثاني المنطقة الشرقية، تحضيراته للأدوار الإقصائية بفوز على شيكاغو بولز 115-107 رغم النقاط الـ41 التي سجلها زاك لافين لصالح أصحاب الأرض.

وكان كيفن دورانت الأفضل (21 نقطة) في أمسية منح خلالها المدرب الكندي ستيف ناش الفرصة للعديد من اللاعبين.

ووصل ثمانية من اللاعبين التسعة الذين خاضوا اللقاء إلى حاجز العشر نقاط أو أكثر، وكان أفضلهم، من بعد دورانت، جو هاريس (17) وبروس براون (15 مع 9 متابعات)، فيما اكتفى كايري إيرفينغ بـ13 نقطة في 21 دقيقة مع استمرار غياب النجم الآخر جيمس هاردن بسبب الإصابة.





