ليبرون جيمس يكثف تدريباته دون تحديد موعد عودته

وتعرّض جيمس لاصابة في العضلات الضامة يوم عيد الميلاد.

وقال والتون للصحافيين أن "الملك" جيمس تمرّن لمدة ثلاث دقائق كاملة في كافة أرجاء الملعب مع الفريق، في أفضل طريقة لمحاكاة ظروف اللعب الحقيقية في المباريات.

وتابع قائلاً "سنرى كيف سيستجيب جسده للتمارين. ومن هناك سنحاول أن نطيل مدة هذه التمارين، أو في حال قال "أشعر بأني بحالة جيدة" حينها سنقوم بهذه التعديلات.

وختم قائلاً "لا يخترق تحت السلة في الوقت الحالي، كما أنه لا يسجل السلات الساحقة، لكنه يتحرك بشكل جيد ويدخل ضمن الاجواء ويسدد الرميات وهو يقفز".

وأشار والتون إلى أنه يحضر فريقه ليكرز لمباراة الثلاثاء أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز رابع المنطقة الشرقية وكأن جيمس لن يشارك.

ويلعب ليكرز ضد جاره لوس أنجليس كليبيرز الخميس، قبل المواجهة الصعبة أمام غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب في العامين الأخيرين، السبت.

وغاب جيمس عن 16 مباراة توالياً لفريقه منذ تعرضه للاصابة في العضلات الضامة يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام ووريرز، علماً أنه لم يسبق له أن غاب عن أكثر من 13 مباراة خلال المواسم الـ 15 السابقة التي أمضاها في ملاعب كرة السلة.

وكانت رابطة الدوري الاميركي أعلنت الأسبوع الماضي أن جيمس سيكون قائداً لفريقه في مباراة كل النجوم "أول ستارز" التي ستقام في 17 شباط/فبراير في تشارلوت بكارولاينا الشمالية.

وسيشارك جيمس للعام الـ 15 على التوالي في المباراة التي تجمع سنويا أفضل اللاعبين في البطولة الأميركية، بعد أن حصل على أعلى نسبة في تصويت المنطقة الغربية (يشارك فيه الجمهور واللاعبون والصحافة)، فيما جاء اليوناني المتحدر من أصول نيجيرية يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس في مقدمة تصويت الشرقية.