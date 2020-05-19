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الدوري الأميركي للمحترفين

ليبرون جيمس: "لم نستسلم بما يتعلق بإنهاء الموسم"

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أكد نجم كرة السلة الأميركية ونادي لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس بأنه يتطلع لمزاولة اللعبة مجدداً، شرط ألا يشكل ذلك خطراً على صحة اللاعبين وعائلاتهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

AFP

وعبّر جيمس عن أمله في استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عاجلاً وليس آجلاً وقال "بالتأكيد لم نستسلم بما يتعلق بإنهاء الموسم".

وأضاف جيمس الذي يحتل فريقه ليكرز صدارة المجموعة الغربية ويبدو من أبرز الفرق للمنافسة على اللقب "الامر لا يتعلق بي وبزملائي ونادي لوس أنجليس ليكرز، ثمة الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم يريدون اللعب. بطبيعة الحال، لا نريد تعريض حياة أي من اللاعبين أو عائلات اللاعبين إلى الخطر".

وتابع "إنه وباء لا نملك أي فكرة عنه، لا نستطيع السيطرة عليه. سنستمع إلى الناس الذي يتابعون هذا الوباء، الأعداد والبيانات".

ويملك ليكرز ثاني أفضل سجل في الدوري هذا الموسم وراء ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وضمن كلاهما بلوغ الأدوار الاقصائية من  البلاي أوف.

ولا يزال موعد استئناف الدوري الأميركي للمحترفين الذي توقف في آذار/مارس الماضي إثر ظهور أول حالة إيجابية تخص لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير، مجهولاً على الرغم من أن الرابطة وضعت سيناريوهات عدة.

وقدم مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر، خريطة طريق لاستئناف الموسم، مع مخطط حصر مكان المباريات في مدينة أو اثنتين قد تكونان أورلاندو (شرق) ولاس فيغاس (غرب)، لكن أي قرار بهذا الشأن لن يصدر قبل حزيران/يونيو على حد قوله.

ولدى توقف النشاط، كان يتبقى شهر من مباريات الدوري المنتظم، بينما كان من المقرر أن تبدأ في نيسان/ابريل، منافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي عادة ما تمتد لفترة شهرين.

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