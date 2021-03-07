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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

لا مخطط لتغيير شعار الدوري الأميركي للمحترفين

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أكد آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أن الرابطة لا تنوي تغيير الشعار "الأيقوني" للبطولة، على رغم الأصوات المطالبة بجعل الراحل كوبي براينت صورة الدوري، بمن فيهم نجم بروكلن نتس كايري ارفينغ.

AFP

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحافي عبر الاتصال بالفيديو على هامش مباراة كل النجوم "أول ستار" في أتلانتا الاحد إن "الشعار أيقوني، لا يبدو أنه الوقت المناسب لتغييره".

ومنذ مصرع أسطورة لوس انجليس ليكرز عن 41 عاماً وابنته جيانا وسبعة آخرين في تحطم مروحية في كانون الثاني/يناير 2020، حصلت عريضة لـ"تخليد ذكرى (براينت) للأبد بجعله الشعار الجديد للـNBA على اكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

ولم يخف إرفينغ رغبته في ذلك خلال الاسابيع الاخيرة حيث قال: "كان النموذج لجيلنا. نريد أن نضع معياراً ومثالا، مثل هذا التميز، بوضع كوبي براينت على الشعار. نعم، يجب أن يحدث ذلك. انا لا اهتم بما يقوله اي أحد. أسّس الملوك السود الدوري. هذا هو بالضبط موقفي".

ويتألف الشعار الحالي من الصورة الظلية لجيري وست أسطورة لوس انجليس ليكرز الذي احترف في صفوفه طوال مسيرته، أسوة ببراينت، بين عامي 1960 و1974 والذي قال سابقًا إنه سيكون سعيدًا بتغييره.

إلا أن سيلفر أكد على أن الرابطة لم تطرح هذا الموضوع على الطاولة.

وأطلقت رابطة الدوري اسم براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم، وقال سيلفر إنها قد تعيد النظر في نهاية المطاف في فكرة تحديث الشعار "ولكن في الوقت الراهن يبدو الشعار مناسبًا".
 

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