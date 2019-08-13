لاوري يغيب عن منتخب أميركا في كأس العالم لكرة السلة

وأكد لاوري، المتوج مع فريقه بطلاً للدوري في الموسم المنصرم، الاثنين غيابه بسبب اصابة في الإبهام الأيسر وخضوعه لعملية جراحية في تموز/ يوليو، وإضراره للخضوع لفترة نقاهة.

وكتب اللاعب الأميركي على صفحته عبر انستاغرام "كنت آمل في أن اتعافى في الوقت المناسب للبطولة، ولكن الاطباء لم يمنحوني الضوء الاخضر من اجل العودة بشكل نهائي الى الملاعب".

وتابع "أعشق اللعب مع المنتخب الأميركي، ولكن يتوجب عليّ الامتناع عن المشاركة هذه المرة وتشجيعهم من المنزل".

ويضاف غياب لاوري إلى لائحة طويلة من نجوم الدوري الأميركي للمحترفين قرروا عدم المشاركة في المنتخب الذي يشرف عليه المدرب غريغ بوبوفيتش، بعدما كان أعلن "الملك" ليبرون جيمس في نيسان/ أبريل الماضي عدم قدرته على الالتحاق بصفوف الفريق، إلى جانب العديد من الاسماء أمثال كل من جيمس هاردن، أنتوني ديفيس وكواهي لينارد الذين فضلوا الاستعداد للموسم الجديد للدوري مع فرقهم على ارتداء قميص المنتخب.

وما زالت مشاركة ماركوس سمارت موزع اللعب في فريق بوسطن سلتيكس موضع شك، بعدما غاب بسبب انكماش في ربلة الساق عن المباراة الاستعراضية التي أقيمت في لاس فيغاس الجمعة.

ويعاود المنتخب الاميركي تمارينه في كاليفورنيا هذا الأسبوع، على أن يخوض مباراة ودية امام اسبانيا في أنهايم الجمعة.

ويغادر المنتخب لاحقاً إلى أستراليا حيث يخوض مباراتين وديتين أمام اصحاب الأرض وكندا، استعداداً للمونديال السلوي في سعيه لاحراز لقبه الثالث توالياً في انجاز غير مسبوق، حيث سيلعب ضمن المجموعة الخامسة مع تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان.

