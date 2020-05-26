لاعبو الـNBA يريدون العودة ولكن...

وأوضحت روبرتس أن معظم اللاعبين يؤيدون فكرة استئناف الموسم التي تم تعليقه في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريح لشبكة "إي اس بي ان" الأميركية "لقد حان الوقت. لقد مر شهران ونصف على مقولة ماذا لو؟. اللاعبون بحاجة إلى مستوى معين من اليقين. أعتقد أن الجميع يريدون ذلك".

وبدأ اللاعبون التدريبات الفردية في مرافق أنديتهم، وهم ينتظرون الخطة الموعودة لاستئناف الموسم في أواخر تموز/يوليو في أحد المجمعات العائدة لديزني لاند في اورلاندو بولاية فلوريدا، على الرغم من أن التفاصيل النهائية لهذه الخطة لم تحدد بعد.

وحصلت محادثات بين رابطتي الدوري واللاعبين حول استئناف الموسم، وأشارت روبرتس بهذا الخصوص إلى أنها تعتزم التحدث مع اللاعبين في جميع الفرق الثلاثين خلال الأسبوع المقبل لإبلاغهم عن تدابير السلامة للحؤول دون تعرّضهم للإصابة وماذا سيحدث إذا أصيب لاعب ما بالفيروس.

وأضافت "رجالنا بحاجة إلى معرفة ذلك. اليقين سيكون جيداً. لكن اللاعبين يريدون اللعب حقاً".

ويخطط مالكو أندية الدوري الأميركي للمحترفين لإجراء مكالمة جماعية الجمعة يمكن أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول ضمانات "كوفيد-19" وخطة العودة الكاملة.

وأوضحت روبرتس أن رابطة اللاعبين لن تحتاج بالضرورة إلى التصويت على أي استراتيجية للعودة، وقالت "إذا اعتقدنا أننا بحاجة إلى تصويت، فإننا سنفعل ذلك. ولكن طريقتنا المفضلة هي التحدث إلى الناس أو جعلهم يتحدثون إلينا، وإذا ما شعرنا بالتوافق، فسيكون بوسعنا التقدم إلى الأمام. نحن نتحدث مع لاعبينا ونكتشف ذلك".