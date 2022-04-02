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الدوري الأميركي للمحترفين

كوري لن يعود إلى ووريرز قبل الأدوار الإقصائية

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لن يعود ستيفن كوري موزّع ونجم غولدن ستايت ووريرز، المصاب في أربطة قدمه اليسرى، إلى ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين قبل انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية بحسب ما ذكر فريقه الجمعة.

Reuters

وفي بيان على صفحته الرسمية، قال ووريرز إن كوري يظهر "بعض التقدم" في رحلة تعافيه، لكنه لن يكون قادرا على اللعب مجدداً في الموسم المنتظم الذي يُختتم في العاشر من نيسان/أبريل الجاري.

كتب النادي "سيبدأ ستيفن تدريجياً أنشطته الفردية الأسبوع المقبل، وسترتكز عودته الطبيعية إلى التمارين على تطوره المستمر.. تقييمنا التالي لحالته سنعلنه في 11 نيسان/أبريل".

ولم يكن ستيف كير مدرب ووريرز متفاجئاً وقال لمراسلين "كنا نأمل في خوضه مباراة أو اثنتين فقط قبل نهاية الموسم المنتظم".

ولم يلعب كوري (34 عاماً) منذ إصابته في 16 آذار/مارس ضد بوسطن سلتيكس بعد اصطدامه باللاعب ماركوس سمارت.

يحتل ووريزر راهناً المركز الثالث في المنطقة الغربية ولم يحسم بعد تأهله إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري الدوري الأميركي للمحترفين
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