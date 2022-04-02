كوري لن يعود إلى ووريرز قبل الأدوار الإقصائية

وفي بيان على صفحته الرسمية، قال ووريرز إن كوري يظهر "بعض التقدم" في رحلة تعافيه، لكنه لن يكون قادرا على اللعب مجدداً في الموسم المنتظم الذي يُختتم في العاشر من نيسان/أبريل الجاري.

كتب النادي "سيبدأ ستيفن تدريجياً أنشطته الفردية الأسبوع المقبل، وسترتكز عودته الطبيعية إلى التمارين على تطوره المستمر.. تقييمنا التالي لحالته سنعلنه في 11 نيسان/أبريل".

ولم يكن ستيف كير مدرب ووريرز متفاجئاً وقال لمراسلين "كنا نأمل في خوضه مباراة أو اثنتين فقط قبل نهاية الموسم المنتظم".

ولم يلعب كوري (34 عاماً) منذ إصابته في 16 آذار/مارس ضد بوسطن سلتيكس بعد اصطدامه باللاعب ماركوس سمارت.

يحتل ووريزر راهناً المركز الثالث في المنطقة الغربية ولم يحسم بعد تأهله إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".